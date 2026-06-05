Süresiz nafaka iptal edildi, gözler ünlülere çevrildi. "Her bir karım benden zengin"

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. Ünlü komedyen birkaç yıl önce nafakanın düşürülmesi için dava açsa da mahkeme Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafaka ödemeye devam etmesini hükmetmişti.

O dönem konuyla ilgili sessizliğini bozan Yılmaz, konuyla ilgili "Evet bütün haberler, yorumlar haklı… Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk)" açıklamasını yapmıştı.

Gösterisinde de nafaka konusuna değinen Yılmaz'ın "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…” sözleri günlerce konuşulmuştu.

Öte yandan Yılmaz boşanırken Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemiş, üç gayrimenkul, bir araç ve iki ayrı kira geliri tahsis etmişti.