Süresiz nafaka iptal edildi, gözler ünlülere çevrildi. "Her bir karım benden zengin"
05.06.2026 09:46
Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi, akıllara eski eşleriyle nafaka krizi yaşayan Cem Yılmaz, Mustafa Sandal gibi ünlüleri getirdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Bu kara akıllara eski eşleriyle nafaka problemi yaşayan ünlü isimleri getirdi. İşte nafaka kararının yakından ilgilendirdiği ünlüler…
CEM YILMAZ
Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. Ünlü komedyen birkaç yıl önce nafakanın düşürülmesi için dava açsa da mahkeme Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafaka ödemeye devam etmesini hükmetmişti.
O dönem konuyla ilgili sessizliğini bozan Yılmaz, konuyla ilgili "Evet bütün haberler, yorumlar haklı… Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk)" açıklamasını yapmıştı.
Gösterisinde de nafaka konusuna değinen Yılmaz'ın "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…” sözleri günlerce konuşulmuştu.
Öte yandan Yılmaz boşanırken Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemiş, üç gayrimenkul, bir araç ve iki ayrı kira geliri tahsis etmişti.
MEHMET ALİ ERBİL
6 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil de geçtiğimiz yıllarda nafaka konusunda isyan etmiş ve "29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur” demişti.
Erbil, daha sonra katıldığı bir programda ise “En yüksek nafakayı hangisine veriyorum bilmiyorum, muhasebecim bilir. İlk evliliğimi yaptığım Muhsine hariç iki eşim de bana öyle bir kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe. Ama param olduğu sürece vereceğim. Allah’a şükür bana pırlanta gibi çocuklar yetiştirdiler” demişti.
Vasiyet sorusunu da yanıtlayan Erbil, “Benden sonra tufan. Her bir karım benden daha zengin şu anda. Daha ne yapayım? Evlatlarıma da verdim” şeklinde konuşmuştu.
ÜÇ ÇOCUK BABASI
1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlenen Erbil'in bu birlikteliğinden Sezin adında bir kızı oldu.
Erbil, 1989 yılında da oyuncu Nergis Kumbasar ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Yasmin adında bir kızları oldu. Ünlü şovmen, 2001'de evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.
2005'te Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'i kucağına aldı. Ünlü çift 2011 yılında yollarını ayırdı.
MUSTAFA SANDAL
2018'de anlaşmalı boşanan, Yaman ve Yavuz adında iki çocukları olan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal da zaman zaman maddi krizlerle gündeme geliyor. Boşanma protokolünde; Sandal'ın eski eşine nafaka ödemesi, araç kiralaması, Sırbistan'dan ev alması ve Beykoz'daki evin satılıp 2 milyon doların Jahovic'e verilmesi gibi maddeler yer alıyordu.
Emina Jahovic zaman zaman Sandal'ın boşanma protokolüne uymadığına dair dava açarken, son olarak ünlü isim, Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu ve eski eşinin aracın tüm gider masraflarını tarafına ödemesini talep etti.
UFUK ÖZKAN
Geçtiğimiz aylarda karaciğer nakli olup sağlığına yeniden kavuşan oyuncu Ufuk Özkan da eski eşiyle birçok yıl önce nafaka konusunda karşı karşıya gelmişti.
O günlerde nafakanın 45 bin TL'den 74 bin TL'ye ve son olarak da 114 bin TL'ye çıktığını söyleyen ve isyan eden Özkan, "...Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem" demişti.
BURAK SERGEN
Oyuncu Burak Sergen de bir dönem nafaka kriziyle gündeme gelmişti. Işıl Sergen ile evliliğini 2018'de anlaşmalı olarak noktalayan Burak Sergen, 2023'te çocuğu için ödediği nafakanın azaltılması için dava açmıştı.
Sergen o dönem "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim; beş kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının hacizi çocuğuma ve eski eşime verildi. Eğitim, spor giderleri, tatil giderleri... Bunların hepsini ben ödüyordum. 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve nafakayı hep yatırdım... Bütün çalıştığımı, mal varlığımı nafakayı ödemek için kullandım" sözleriyle mağdur olduğunu ifade etmişti.