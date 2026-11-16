Sürpriz nikah. Şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi

Nikah şahitliğinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serkan Bayram, Kutsi ve Sevda Sönmez'e mutluluk dileklerini iletti. Bayram paylaşımında, "Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikâh şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin." ifadelerini kullandı.

Kutsi'nin ilk evliliği Sinem Bayraktutar ile oldu. 2008'de evlenen çiftin evliliği 2015'e kadar sürdü. Şarkıcının bu evlilikten Ceylin Ada ve Lila isminde iki kızları dünyaya geldi.

2021 yılında Sibel Ülker ile evlenen Kutsi'nin bu evliliği yaklaşık 2,5 yıl sürdü.