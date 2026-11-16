Sürpriz nikah. Şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi
16.11.2026 08:21
Şarkıcı Kutsi bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez'le dün akşam sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Şarkılarının yanı sıra oyunculuğuyla da geniş hayran kitlesine sahip olan Kutsi, bir süredir aşk yaşadığı Sevda Sönmez ile dün akşam saatlerinde evlendi.
Kutsi ve Sevda Sönmez'in sade nikah törenine aile üyeleri ve yakın arkadaşları katıldı. Çiftin nikah şahitliğini AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram yaptı.
Nikah şahitliğinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serkan Bayram, Kutsi ve Sevda Sönmez'e mutluluk dileklerini iletti. Bayram paylaşımında, "Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikâh şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin." ifadelerini kullandı.
Kutsi'nin ilk evliliği Sinem Bayraktutar ile oldu. 2008'de evlenen çiftin evliliği 2015'e kadar sürdü. Şarkıcının bu evlilikten Ceylin Ada ve Lila isminde iki kızları dünyaya geldi.
2021 yılında Sibel Ülker ile evlenen Kutsi'nin bu evliliği yaklaşık 2,5 yıl sürdü.