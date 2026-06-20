Survivor 2026 şampiyonu belli oldu
20.06.2026 00:57
Son Güncelleme: 20.06.2026 01:04
Survivor 2026'da final günü geldi çattı. İlk finalistin Mert Nobre, ikinci finalistin Nagihan Karadere olduğu Survivor'ın şampiyonu canlı yayında belli oldu.
Survivor 2026'da aylar süren mücadele sona erdi. Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve İstanbul'da sona eren Survivor'ın büyük finali İstanbul'da canlı yayında gerçekleşti.
Zorlu ve uzun bir maratonun ardından Mert Nobre, Sercan Yıldırım, Ramazan Sarı ve Nagihan Karadere son dörde kaldı.
İstanbul'a gelen bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Mert Nobre ve Nagihan Karadere oldu. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor şampiyonu belli oldu.
ŞAMPİYON MERT NOBRE
Mert Nobre, Nagihan Karadere'yi iki etapta da mağlup etti.
Böylece Survivor 2026'nın şampiyonu Nobre oldu.
İlk turu Nobre 8-1 üstünlükle kazandı.
Nobre, ikinci turu ise 8-7 üstünlükle kazandı.