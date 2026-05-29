Survivor 2026'ya damga vuran olaylar. Ani vedalardan Beyza'nın firarına dikkat çeken gelişmeler

Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Beyza Gemici 'nin geçtiğimiz haftalarda yarım saat boyunca ortadan kaybolması dikkat çekmişti. Beyza'nın yüzerek karşı takımın kampına gittiği ve Sercan'la konuştuğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Can Berkay açıklamalarıyla hem adadakileri hem izleyenleri şaşırtmıştı. Sercan Yıldırım’ın Beyza’yı korumak için özel olarak kendini eleme potasına koydurduğunu öne süren ve Sercan'ın Beyza'yı hisleri olduğunu ima eden Can Berkay, Beyza'nın ada içindeki tavırlarını da eleştirmiş ve Deniz konuşurken yaptığı hareketlerin kıskançlık sebebiyle olduğunu öne sürmüştü.

BEYZA'DAN ELENDİKTEN SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Arka Sokaklar dizisinin yıldızlarından Kerimhan Duman ile aşk yaşadığı bilinen Gemici ise Sercan ile çıktığı düello sonrası elendi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gemici, şu ifadeleri kullandı:

"Sercan ile aramızda sadece çok iyi bir dostluk ve takım arkadaşlığı vardı. Oradaki saf dostluğu alıp başka yerlere çekmek, arkamızdan senaryolar yazmak gerçekten çok acımasızca. Alnım ak, başım dik! Benim aramda hiç kimseyle hiçbir şey olmadı. Hayatımdaki kişiye ihanet etmek, aramızdaki şeye saygısızlık etmek hiçbir şey yapmadım. Kimseyle böyle bir şey konuşmadım bile yani…"