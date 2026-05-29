Survivor 2026'ya damga vuran olaylar. Ani vedalardan Beyza'nın firarına dikkat çeken gelişmeler
29.05.2026 14:44
Son Güncelleme: 29.05.2026 14:57
Survivor 2026'da sadece performanslar değil sezon boyunca yaşananlar da tarihe geçti. Kavgalar, şaşırtan vedalar ve son olarak Beyza'nın yüzerek ada değiştirmesi hafızalara kazındı.
Bu sezon ünlüler gönüllüler formatıyla ekranlara gelen ve 19 Haziran'da final yapacak olan Survivor'da sezon boyu birçok olay yaşandı. Son olarak Beyza'nın yüzerek diğer takımın kampına gitmesi, Sercan'la konuşması ve sonrasında Can'ın açıklamaları tüm izleyenleri şaşırttı. İşte Survivor'a damga vuran olaylar ve detayları…
BAYHAN'IN PİLAVI
Survivor 2026'nın ilk günlerinde ünlüler takımındaki Bayhan'ın pişirdiği pilav günlerce konuşulmuştu. Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesi arkadaşlarının da tepkisine sebep olmuştu. Bayhan da konuyla ilgili ''Kaliteli yaşamak bir sanattır. Lüksten bahsetmiyorum. Yokluk içinde olabiliriz ama varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok'' açıklamasını yapmıştı. Bu olay sonrası geriye 1 kilogram pirinçleri kalan ünlüler takımı, erzaklarını daha idareli kullanmak zorunda kalmıştı.
ŞAŞIRTAN DİSKALİFİYELER
Survivor 2026'da pek çok tartışma ve talihsiz kazalar yaşandı. Bu sebeplerden ötürü bazı yarışmacıların Survivor macerası erken bitmek zorunda kaldı. Survivor 2026'dan diskalifiye olan yarışmacılar ve sebepleri…
BAYHAN GÜRHAN
Oyun sırasında burnunun üstüne düşen Bayhan, günler sonra da adada kanlar içinde kalmıştı. Burnundaki kanama durmayan Bayhan apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi yapılan Bayhan, mevcut sağlık durumu Survivor’ın zorlu şartlarına uygun olmadığını gerekçesiyle yarışmaya veda etti.
SEREN AY ÇETİN
Survivor 2026'da ünlüler takımında yarışan Seren Ay Çetin, gerek takım arkadaşları gerek rakipleriyle girdiği tartışmalarla adından söz ettirdi. Son olarak Lina ile tartışan ve takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Seren Ay'ın durumu konseyde oylamaya sunulmuştu. Acun Ilıcalı da verilen karar sonrası Seren Ay Çetin'in diskalifiye olduğunu duyurmuştu.
BARIŞ MURAT YAĞCI
Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Barış Murat Yağcı da parkurda kötü bir düşüş yaşamış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Parmağında kırık tespit edilen Yağcı'nın durumunu Ilıcalı, “Barış’ın parmağında ciddi bir kırık var, tedavisi devam ediyor ve maalesef yarışmaya devam edemeyecek” diyerek duyurmuştu.
BEYZA'NIN YÜZEREK ADA DEĞİŞTİRMESİ VE SONRASINDA YAŞANANLAR
Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Beyza Gemici'nin geçtiğimiz haftalarda yarım saat boyunca ortadan kaybolması dikkat çekmişti. Beyza'nın yüzerek karşı takımın kampına gittiği ve Sercan'la konuştuğu ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine Can Berkay açıklamalarıyla hem adadakileri hem izleyenleri şaşırtmıştı. Sercan Yıldırım’ın Beyza’yı korumak için özel olarak kendini eleme potasına koydurduğunu öne süren ve Sercan'ın Beyza'yı hisleri olduğunu ima eden Can Berkay, Beyza'nın ada içindeki tavırlarını da eleştirmiş ve Deniz konuşurken yaptığı hareketlerin kıskançlık sebebiyle olduğunu öne sürmüştü.
BEYZA'DAN ELENDİKTEN SONRA AÇIKLAMA GELDİ
Arka Sokaklar dizisinin yıldızlarından Kerimhan Duman ile aşk yaşadığı bilinen Gemici ise Sercan ile çıktığı düello sonrası elendi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gemici, şu ifadeleri kullandı:
"Sercan ile aramızda sadece çok iyi bir dostluk ve takım arkadaşlığı vardı. Oradaki saf dostluğu alıp başka yerlere çekmek, arkamızdan senaryolar yazmak gerçekten çok acımasızca. Alnım ak, başım dik! Benim aramda hiç kimseyle hiçbir şey olmadı. Hayatımdaki kişiye ihanet etmek, aramızdaki şeye saygısızlık etmek hiçbir şey yapmadım. Kimseyle böyle bir şey konuşmadım bile yani…"
NAGİHAN-LİNA KAVGASI
Survivor'da ilk olarak ünlüler takımına dahil olan Nagihan, Seren Ay ile yaşadığı tartışma sonrası gönüllüler takımındaki Nefise ile yer değiştirmişti. Fakat Nagihan gönüllüler takımında da Lina'nın performansını ağır bir şekilde eleştirince Lina ünlüler takımına transfer olmuştu. Ancak ikili arasında Lina elenen kadar tansiyon zaman zaman yükselmişti.
Lina'nın birleşme partisi döneminde Nagihan için söylediği “Hoşlanmıyorum, fiziğinden de hoşlanmıyorum. Her yerinden kas fırtlıyor, adem elması çıkmış” gibi sözleri de Seren Ay ifşalamıştı.
EREN, DENİZ VE SERCAN ARASINDA YAŞANANLAR
Survivor 2026'da aylar önce ünlüler takımında yer alan Deniz Çatalbaş ile gönüllüler takımındaki Eren Semerci'nin geçmişte ilişki yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak ikili arkadaş olduklarını belirterek haklarındaki iddiaları yalanlamıştı.
Bu olayın üzerine Survivor maratonuna sonradan dahil olan ve ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım, Deniz Çatalbaş'a olan hislerini itiraf etmesiyle gündem olmuştu. Bunun üzerine konuyu Seren Ay ile konuşan ve hislerinin karşılıksız olmadığını düşündüğünü belirten Sercan'ın sözlerine Deniz'den net bir yanıt gelmişti. Çatalbaş, Sercan'ı arkadaş olarak gördüğünü açıklamıştı.