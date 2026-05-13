Survivor Bayhan'ın durumu belli oldu. Acil durum konseyi sonrası ilk açıklama geldi

Olaydan günler sonra Bayhan 'ın Survivor'a devam edip etmeyeceği dün akşamki acil durum konseyinde açıklığa kavuştu.

Konseye gelen ve olay gecesinin sabahı ufak bir operasyon geçirdiğini belirten Bayhan, “Tabi ki zor bir süreçti. Atlattık çok şükür. Hayat benim için yeniden başladı. Bu zor süreçte o gece takım arkadaşlarım ve ekipteki herkes yanımda oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Şu an için her şey çok iyi” dedi.

Ardından Acun Ilıcalı, Bayhan hakkında verilen kararı açıkladı. Bayhan’ın mevcut sağlık durumunun Survivor’ın zorlu şartlarına uygun olmadığını belirten Ilıcalı, ünlü şarkıcının Survivor 2026’ya veda edeceğini duyurdu.

İstanbul'daki doktorlarla yapılan toplantılar sonrası durumu özetleyen Acun Ilıcalı, “Bir operasyon daha geçirme ihtimalin var. Oyun alanına çıkarsan burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Survivor'a katılacağının aklının ucundan bile geçmediğini söyleyen Bayhan, bunun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.