Bu yıl ünlüler gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor 2026 'da kıyasıya rekabet sürüyor. Final mücadelesine adını yazdırmak isteyen isimler canla başla mücadele ederken, haftanın eleme adayları dün düelloya çıktı.

Eleme potasındaki Nagihan Karadere, Murat Arkın ve Can Berkay Ertemiz Survivor'da kalabilmek için karşı karşıya geldi. İlk turda Nagihan ile Can Berkay eşleşirken, Sercan ile de Murat Arkın yarıştı. Turun galipleri Sercan ve Nagihan oldu.

Final mücadelesinde ise iki turluk seride Can Berkay Ertemiz ve Murat Arkın tüm güçlerini ortaya koydu. Gecenin sonunda 10-3 skorla kazanan taraf Murat Arkın oldu. Survivor'a veda eden isim ise Can Berkay oldu.