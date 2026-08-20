Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev evlendi. Düğündeki dansları çok konuşuldu
20.08.2026 09:15
Son Güncelleme: 20.08.2026 09:18
Survivor 2013 şampiyonu Hilmi Cem İntepe, uzun süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasev ile dün akşam dünyaevine girdi.
2013 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olduktan sonra oyunculuğa adım atan ve birçok projede rol alan Hilmi Cem İntepe, uzun süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasev'e 2024 yılında Londra'da evlilik teklif etmişti.
Hilmi Cem İntepe- Pırıl Atasev çifti, dün akşam İstanbul'da görkemli bir törenle dünyaevine girdi.
Son olarak Survivor All Star 2024'te boy gösteren Hilmi Cem İntepe, gelini almadan önceki hazırlık sürecinde de arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Arkadaşları, önce damat traşı olan İntepe'yi araba fırçasıyla yıkadı.
Bu anların ardından gelin ve damat arkadaşlarıyla bir süre müzik eşliğinde dans etti.
Çiftin düğününe Avatar Atakan ve ailesi, İdo-Yasemin Tatlıses çifti, Berkan-Lale Karabulut, Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, Sıla Türkoğlu-Ata Ayyıldız gibi birçok ünlü isim katıldı. Törenden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
Profesyonel dansçı olan Pırıl Atasev ile Hilmi Cen İntepe'nin düğün dansları da gündem oldu. Nilüfer'in “Son Arzum” adlı şarkısında ilk danslarını eden çiftin özel figürleri dikkat çekti.
"BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR"
“Yeşilçam”, “Bodrum Masalı” ve “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” gibi yapımlarda rol alan Hilmi Cem İntepe'nin Zeybek performansı da çok beğenildi.
Çifte çok sayıda kişi mutluluk dilerken; şarkıcı Ece Seçkin de ilk dansları için “Pırıl gibi başarılı bir dansçının böyle güzel ve özel düğün dansı olurdu tabi ki. Çok güzeller, maşallah. Bir ömür boyu mutluluklar!” yorumunda bulundu.