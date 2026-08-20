Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev evlendi. Düğündeki dansları çok konuşuldu

“Yeşilçam”, “Bodrum Masalı” ve “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” gibi yapımlarda rol alan Hilmi Cem İntepe'nin Zeybek performansı da çok beğenildi.

Çifte çok sayıda kişi mutluluk dilerken; şarkıcı Ece Seçkin de ilk dansları için “Pırıl gibi başarılı bir dansçının böyle güzel ve özel düğün dansı olurdu tabi ki. Çok güzeller, maşallah. Bir ömür boyu mutluluklar!” yorumunda bulundu.