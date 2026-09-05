Survivor yarışmacısının bacağı kopmuştu. Acun Ilıcalı'ya dava açtı, 100 milyon dolar istiyor

Floros'un açtığı davanın merkezinde yarışmacıların güvenliğine ilişkin ağır suçlamalar yer alıyor.

Dava dilekçesinde yapımcıların, yarışmacılardan turist teknelerinin yoğun olarak kullandığı açık sularda zıpkınla balık avlamalarını isteyen bir format oluşturduğu iddia edildi.

Floros, bu faaliyetler sırasında güvenlik tekneleri, gözcüler, koruma altına alınmış bölgeler veya yeterli uyarı işaretleri bulunmadığını öne sürdü.

Dilekçede ayrıca aynı sularda daha önce tehlikeli olaylar ve hatta ölümle sonuçlanan bir vaka yaşandığı iddia edildi.

Floros, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle yapımcıların kazadan sorumlu olduğunu savunarak 100 milyon dolar talep ediyor.