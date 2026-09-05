Survivor yarışmacısının bacağı kopmuştu. Acun Ilıcalı'ya dava açtı, 100 milyon dolar istiyor
05.09.2026 09:02
Son Güncelleme: 05.09.2026 09:02
Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, tekne pervanesinin çarpması sonucu sol bacağının bir kısmını kaybettiği kazanın ardından yapımcılara 100 milyon dolarlık dava açtı.
ACUN MEDYA'YA DAVA
Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği ve sol bacağının bir kısmını kaybetmesine yol açan tekne kazasının ardından yapım şirketlerine karşı 100 milyon dolarlık dava açtı.
PEOPLE'ın ulaştığı mahkeme belgelerine göre Floros, yaptığı başvuruda yapımcıları ihmal ile suçladı.
Acun Medya, Acun Medya Global, Acun Ilıcalı ve Survivor Yunanistan'ı yayımlayan Yunan televizyon kanalı SKAI TV davalılar arasında gösterildi.
TEKNE PERVANESİ ÇARPTI
Kaza 11 Mayıs'ta Dominik Cumhuriyeti'ndeki Saona Adası açıklarında meydana geldi.
Acun Medya'nın kazanın ardından yaptığı açıklamaya göre Floros, çekimlere verilen bir ara sırasında zıpkınla balık avlarken bir turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Tekne motorunun pervaneleri Floros'a çarptı. Kazada yarışmacının sol bacağı kısmen ampute olurken sağ ayak bileğinde de ciddi yaralanmalar meydana geldi.
61 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ
Floros'un dava dilekçesinde, "yarasına uygulanan turnikenin kendisini hayatta tuttuğu” öne sürüldü.
Yaralı yarışmacı daha sonra Miami'deki bir hastaneye götürüldü ve burada 61 gün boyunca tedavi gördü. Dilekçeye göre Floros bu süreçte birden fazla ameliyat geçirdi.
YAPIMCILARA “İHMAL” SUÇLAMASI
Floros'un açtığı davanın merkezinde yarışmacıların güvenliğine ilişkin ağır suçlamalar yer alıyor.
Dava dilekçesinde yapımcıların, yarışmacılardan turist teknelerinin yoğun olarak kullandığı açık sularda zıpkınla balık avlamalarını isteyen bir format oluşturduğu iddia edildi.
Floros, bu faaliyetler sırasında güvenlik tekneleri, gözcüler, koruma altına alınmış bölgeler veya yeterli uyarı işaretleri bulunmadığını öne sürdü.
Dilekçede ayrıca aynı sularda daha önce tehlikeli olaylar ve hatta ölümle sonuçlanan bir vaka yaşandığı iddia edildi.
Floros, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle yapımcıların kazadan sorumlu olduğunu savunarak 100 milyon dolar talep ediyor.
ACUN MEDYA: ÇEKİMLER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ
Acun Medya ise kazanın ardından yaptığı açıklamada olayın nasıl geliştiğinin tam olarak ortaya çıkarılması gerektiğini belirtmişti.
Şirket, olayı “ciddi bir kaza” olarak nitelendirirken Floros'un Survivor'ın çekim süreci dışında zıpkınla balık avladığı sırada yaralandığını açıklamıştı.
Açıklamada, “Kaza, yarışmacının reality şovun rekabet süreci dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesi tarafından yaralanması sonucu meydana gelmiş gibi görünüyor.” denildi.
Şirket, Floros'a yardım etmek için olaya “derhal müdahale edildiğini” de belirtti.
SURVIVOR YAYINLARI DURDURULDU
Survivor Yunanistan'ın sosyal medya hesabından kazanın ertesi günü Floros'un hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakımda tedavi görürken bilincinin yerine geldiği duyuruldu.
Açıklamada yarışmacının tedavisi için ABD'deki uzmanlaşmış bir sağlık merkezine hava yoluyla nakledilmesinin değerlendirildiği belirtilmişti.
Programı Yunanistan'da yayımlayan SKAI TV ise kazanın ardından Survivor yayınlarını askıya aldı.
Kanal yaptığı açıklamada Survivor'ın yapımının tamamen Acun Medya'nın kontrolü ve sorumluluğu altında gerçekleştirildiğini vurgularken Floros'un sağlık durumunu yakından takip ettiğini bildirdi.
SKAI, yarışmacının tedavisi, hastanede kalışı ve ihtiyaç duyabileceği rehabilitasyon sürecine mümkün olan her şekilde katkı sağlayacağını açıklamıştı.