Survivor'da adım adım finale. Yarı finale çıkan isimler belli oldu

Survivor 2026'da dün akşam çeyrek final heyecanı yaşandı. İstanbul'da oynanan ve canlı olarak yayınlanan oyunlar sonrası yarı finale gitmeye hak kazanan isimler belli oldu.

Çeyrek final mücadelesinde ilk etapta Mert Nobre ile Sercan Yıldırım karşı karşıya gelirken, Nagihan Karadere ile de Ramazan Sarı yarıştı.

Şampiyonluk yolunda canla başla mücadele eden yarışmacılar, 8 oyun oynadı. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım mücadelesinde kazanan isim 8-2 skorla Mert Nobre oldu. Nagihan Karadere ile yarışan Ramazan Sarı da 8-4 skorla galip gelen taraf oldu.