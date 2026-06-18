Survivor'da adım adım finale. Yarı finale çıkan isimler belli oldu
18.06.2026 08:38
Survivor'da büyük final için geri sayım sürerken, İstanbul'da oynanan çeyrek final mücadelesinde üç yarışmacı yarı finale adını yazdırırken, bir kişi hayallerine veda etti.
Survivor'da final maratonu, dün akşam İstanbul'da başladı. Mert Nobre, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı'dan oluşan final dörtlüsü, İstanbul'da canlı yayında kıyasıya mücadele ederek yarı finale adlarını yazdırmak için ter döktü. Gecenin sonunda bir kişi de şampiyonluk hayaline veda etti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…
İLK YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Survivor 2026'da dün akşam çeyrek final heyecanı yaşandı. İstanbul'da oynanan ve canlı olarak yayınlanan oyunlar sonrası yarı finale gitmeye hak kazanan isimler belli oldu.
Çeyrek final mücadelesinde ilk etapta Mert Nobre ile Sercan Yıldırım karşı karşıya gelirken, Nagihan Karadere ile de Ramazan Sarı yarıştı.
Şampiyonluk yolunda canla başla mücadele eden yarışmacılar, 8 oyun oynadı. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım mücadelesinde kazanan isim 8-2 skorla Mert Nobre oldu. Nagihan Karadere ile yarışan Ramazan Sarı da 8-4 skorla galip gelen taraf oldu.
İŞTE SON YARI FİNALİST
İkinci tur mücadelesinde ise son yarı final koltuğuna oturmak isteyen Sercan Yıldırım ve Nagihan Karadere mücadele etti. Kıyasıya rekabet eden ikili, toplamda 10 oyun oynadı, gece sonunda kazanan isim 10-4 skorla Nagihan Karadere oldu.
Şampiyonluk hayallerine veda eden Sercan Yıldırım ise oyun sonunda gözyaşlarına boğuldu.
BU AKŞAM FİNALİSTLER BELLİ OLACAK
Böylece Survivor 2026'da yarı finale adını yazdıran isimler Mert Nobre, Ramazan Sarı ve Nagihan Karadere oldu.
İstanbul'dan canlı olarak yayınlanan final oyunlarında yarı final bu akşam yani 18 Haziran'da, final mücadelesi ise 19 Haziran'da gerçekleşecek.