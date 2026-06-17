Survivor'da final dörtlüsü belli oldu. İşte İstanbul'da yarışacak isimler

Düellonun kazanını 10-1 skorla Ramazan olurken; son finalist olmayı başaran Ramazan gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'a beşinci olarak veda eden Nefise ise konuşmasında "Rüyada gibiyim. Hissediyor muydum? Hissediyordum aslında. Çok güzel bir tecrübe oldu, çok şey öğretti. Çok yoruldum ve artık kaldıramadım. Yapacak bir şey yok buraya kadarmış. Çok zor bir sezondu" ifadelerini kullandı.