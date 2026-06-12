Survivor'da final oyunları öncesi elenen isim belli oldu. "Bu yarışma bana inanılmaz şeyler fark ettirdi"

Gece boyunca 29 oyuna çıkan Deniz, veda konuşmasında “İnanılmaz bir mücadeleydi bence de. Buradan gideceksem de akıllarda mücadele eden Deniz olarak kalayım istedim. Bu düellonun bana yakışması gerektiğini düşündüm ve savaştım. Nagihan da Nefise de inanılmaz rakiplerdi” ifadelerini kullandı.

Survivor macerası sona eren Deniz Çatalbaş, "Survivor bana inanılmaz şeyler fark ettirdi. Aslında anlıyorum, biliyorum dediğim hiçbir şeyi bilmiyormuşum. Örneğin şükretmeyi, özlemeyi, ailemin varlığına teşekkür etmeyi bilmiyormuşum. Bunları gördüm. Yaşadıklarım ve yaşattıklarımla gurur duyuyorum. Bana öğretilen her şeye ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Böylece Survivor'da son 5'e kalan isimler; Nagihan Karadere, Mert Nobre, Ramazan Sarı, Sercan Yıldırım ve Nefise Karatay oldu.