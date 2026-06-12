Survivor'da final oyunları öncesi elenen isim belli oldu. "Bu yarışma bana inanılmaz şeyler fark ettirdi"
12.06.2026 09:59
Survivor'da büyük finale sayılı günler kala 11 Haziran'da oynanan düellolarda Sercan, Nagihan, Deniz ve Nefise yarıştı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası veda eden isim belli oldu.
Survivor 2026'da final heyecanı başladı. 14-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da final mücadelesinin gerçekleşeği yarışmanın son bölümünde eleme düellosu heyecanı yaşandı. Nagihan Karadere, Deniz Çatalbaş, Sercan Yıldırım ve Nefise Karatay adada kalabilmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Peki veda eden kim oldu. İşte Survivor 11 Haziran'da yaşananlar…
DÜELLODA KIRAN KIRANA MÜCADELE
Düello mücadelesinde ilk turda Deniz ile Nagihan eşleşirken, Sercan'la da Nefise yarıştı. Parkurda kıran kırana yarışan dörtlüden potadan kurtulanlar Nagihan ve Sercan oldu. Böylece final etabında karşı karşıya gelecek olan ikili Nefise ve Deniz oldu.
SURVİVOR MACERASI SONA EREN YARIŞMACI
Survivor yarışına devam etmek isteyen Nefise ile Deniz canla başla mücadele etti. İki tur boyunca ter döken ikiliden 10-6 skorla galip gelen taraf Nefise oldu. Survivor 2026'ya final oyunları öncesi veda eden isim Deniz Çatalbaş oldu.
Murat Ceylan, Deniz'in veda konuşması öncesi konuştu ve gece boyunca Nefise'nin 26, Deniz'in ise 29 oyuna çıktığı bilgisini verdi.
"YAŞADIKLARIM VE YAŞATTIKLARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Gece boyunca 29 oyuna çıkan Deniz, veda konuşmasında “İnanılmaz bir mücadeleydi bence de. Buradan gideceksem de akıllarda mücadele eden Deniz olarak kalayım istedim. Bu düellonun bana yakışması gerektiğini düşündüm ve savaştım. Nagihan da Nefise de inanılmaz rakiplerdi” ifadelerini kullandı.
Survivor macerası sona eren Deniz Çatalbaş, "Survivor bana inanılmaz şeyler fark ettirdi. Aslında anlıyorum, biliyorum dediğim hiçbir şeyi bilmiyormuşum. Örneğin şükretmeyi, özlemeyi, ailemin varlığına teşekkür etmeyi bilmiyormuşum. Bunları gördüm. Yaşadıklarım ve yaşattıklarımla gurur duyuyorum. Bana öğretilen her şeye ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi.
Böylece Survivor'da son 5'e kalan isimler; Nagihan Karadere, Mert Nobre, Ramazan Sarı, Sercan Yıldırım ve Nefise Karatay oldu.