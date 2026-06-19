Survivor'da finalistler belli oldu. Canlı yayında nefes kesen mücadele

İlk oyun sonunda 8 galibiyete ulaşan Nobre, Survivor 2026'nın ilk finalisti oldu. Galibiyet sonrası konuşan Mert Nobre, “6 ay aynı konsantrasyonda olmak çok zor. Ama ben çok disiplinli bir insanım. O bana çok yardımcı oldu. Herkese aileme, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.