Survivor'da finalistler belli oldu. Canlı yayında nefes kesen mücadele
19.06.2026 08:48
Survivor'da büyük final geldi çattı. Dün akşam yarı final mücadelesinde ter döken Nobre, Nagihan ve Ramazan'dan ikisi finale adını yazdırırken, bir kişi şampiyonluk hayaline veda etti.
Survivor 2026'da final maratonu sürüyor. İstanbul'da oynanan ve canlı olarak yayınlanan oyunlarda yarı finalist olmayı başaran Mert Nobre, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı dün akşam finalist olmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda finalistler belli olurken, bir kişinin de Survivor macerası sona erdi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…
FİNAL KOLTUĞUNA OTURAN İLK YARIŞMACI
Survivor'da dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Peş peşe oynanan oyunlar sonrası Survivor 2026'nın finalistleri belli oldu.
Yarı final mücadelesinde ilk etapta üç yarışmacı da yarıştı. 8 galibiyete ulaşan kişinin ilk final koltuğuna oturacağı oyunlarda heyecan doruktaydı. Mert Nobre, Nagihan Karadere ve Ramazan finalist olmak için kıran kırana mücadele ederken; galip gelen taraf Nobre oldu.
"BEN ÇOK DİSİPLİNLİ BİR İNSANIM"
İlk oyun sonunda 8 galibiyete ulaşan Nobre, Survivor 2026'nın ilk finalisti oldu. Galibiyet sonrası konuşan Mert Nobre, “6 ay aynı konsantrasyonda olmak çok zor. Ama ben çok disiplinli bir insanım. O bana çok yardımcı oldu. Herkese aileme, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
İŞTE İKİNCİ FİNALİST
Survivor'da yarı final gecesinde düelloya çıkan isimler Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı oldu. İlk etapta Ramazan'ın seçtiği atışlarla yarışan ikili, ikinci turda Nagihan'ın seçtiği atışları yaptı. Yarışmacılar canla başla mücadele ederken, skor adeta eşit gitti.
Mücadele sırasında sakatlanan Nagihan herkesi korkuttu. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Nagihan, yarışa devam edebildi.
ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR
Oyunda ise skor 9-9 iken canını dişine takan Nagihan ve Ramazan parkurdayken adeta nefesler tutuldu. Son sayıyı Nagihan'ın kazanmasıyla skor 10-9 oldu. Böylece Survivor'ın ikinci finalisti Nagihan Karadere olurken, Ramazan Sarı şampiyonluk yolunda veda etti.
Böylece Survivor 2026'da finale adını yazdıranlar Mert Nobre ve Nagihan Karadere oldu. İstanbul'dan canlı olarak yayınlanacak final oyunu ise bu akşam gerçekleşecek.