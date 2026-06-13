Survivor'da ilk finalist belli oldu. Büyük mücadele sonrası gözyaşlarını tutamadı

Kalan 3'er canlarıyla final karşılaşmasına çıkan ikiliden kazanan taraf Mert Nobre oldu. Performansıyla Survivor 2026'ya damga vuran Nobre, İstanbul biletini kazanan ilk isim oldu.

Oyun sonrası gözyaşlarını tutamayan Mert Nobre, kızının kendisi için söylediği "Baba sen çok güçlüsün ama son güne kadar mücadele et" sözlerinin aklına geldiğini söyledi.

Duygusal anların ardından eşi ve çocuklarına seslenen Mert Nobre, "Sizi çok seviyorum, İstanbul'da görüşmek üzere" dedi.