Survivor'da ilk finalist belli oldu. Büyük mücadele sonrası gözyaşlarını tutamadı
13.06.2026 10:13
Survivor'da büyük finale sayılı günler kala heyecan artıyor. 12 Haziran akşamı yayınlanan yeni bölümde; Survivor'da final koltuğuna oturacak ilk isim belli oldu.
Bu yıl ünlüler-gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor 2026'da büyük final öncesi tansiyon yükseliyor. 12 Haziran Cuma akşamı yeni bölümde final oyunları başladı. Oyunu kazanan isim, final koltuğuna oturan ilk yarışmacı olmaya hak kazandı.
KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER
Survivor son bölümde; oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Nagihan, Ramazan, Nefise, Sercan ve Nobre, kolyeyi takıp İstanbul biletini almak için canla başla mücadele etti.
8 can hakkıyla yarışa başlayan Nagihan, Ramazan, Nefise, Sercan ve Nobre'nin kaybettikleri her oyun sonrası bir canları eksildi.
FİNALE ADINI YAZDIRAN İSİMLER NOBRE VE NEFİSE OLDU
Parkurdaki engelleri geçen yarışmacılar, oyun sonunda da üç aşamalı bir atışla karşılaştı. İlk olarak alt sıradaki sembolleri düşüren yarışmacılar, ardından en üstteki sembolleri çubuklarla düşürdü ve iki isabetli de halka atışı yaptı.
İlk etapta Nagihan, Ramazan ve Sercan elenirken; final mücadelesinde Nefise ve Nobre yarıştı.
İŞTE İSTANBUL BİLETİNİ KAZANAN İLK İSİM
Kalan 3'er canlarıyla final karşılaşmasına çıkan ikiliden kazanan taraf Mert Nobre oldu. Performansıyla Survivor 2026'ya damga vuran Nobre, İstanbul biletini kazanan ilk isim oldu.
Oyun sonrası gözyaşlarını tutamayan Mert Nobre, kızının kendisi için söylediği "Baba sen çok güçlüsün ama son güne kadar mücadele et" sözlerinin aklına geldiğini söyledi.
Duygusal anların ardından eşi ve çocuklarına seslenen Mert Nobre, "Sizi çok seviyorum, İstanbul'da görüşmek üzere" dedi.