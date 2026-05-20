Survivor'da olaylar bitmiyor. Beyza'nın sevgilisi de ünlü çıktı
20.05.2026 16:55
Son Güncelleme: 20.05.2026 17:00
Survivor'da Beyza Gemici'nin kamptan kaçarak Sercan Yıldırım'ın yanına gitmesi sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının sevgilisinin de ünlü olduğu ortaya çıktı.
Survivor 2026'da görülmemiş bir olay yaşandı. Son bölümde gönüllü olarak yarışmada boy gösteren Beyza Gemici'nin kamptan kaçıp ortadan kaybolması başta takım arkadaşları olmak üzere yapım ekibini de endişelendirmişti. Finale sayılı günler kala yaşanan bu olayla ilgili detayları Acun Ilıcalı ada konseyinde anlattı.
ACUN ILICALI: ÖBÜR KAMPA GİTMENİN SERCAN'LA ALAKASI VAR MI YOK MU?
Beyza Gemici'nin yarım saat boyunca ortadan kaybolduğunu ve ekipçe endişelendiklerini dile getiren Acun Ilıcalı, yarışmacının diğer takımın kampına giderek Sercan Yıldırım ile görüştüğünü açıkladı.
Ilıcalı, “Gördüğümüz sahne kamptan kaçıp Sercan ile muhabbete giden bir Beyza. Karşına çıkacağını düşünerek bir kez daha soruyorum. Öbür kampa gitmenin Sercan'la alakası var mı yok mu?” ifadelerini kullandı.
Tüm bunların ardından Beyza da herkesten özür dileyerek neden ortadan kaybolduğu konusuna açıklık getirdi.
"BENİ DUYDUĞUNU SANINCA O TARAFA YÜZDÜM"
Ne kadar süre ortadan kaybolduğunu fark etmediğini belirten Beyza, “Denize girdikten sonra eski kampın olduğu yere baktım. Spor yapan birini görünce Murat ağabey sandım ve seslendim. Beni duyduğunu sanınca da o tarafa doğru yüzdüm. Sadece düşüncesizlik. Kötü bir şeye vesile olacağını düşünmemiştim. Aslında kampın içine girmedim. Sercan'ı görünce konuştuk. Kötü bir amacım yoktu” ifadelerini kullandı.
Bu davranış için ceza vereceklerini bildiren Ilıcalı, “Beyza, adadan ayrıldığı için 1 ödülden faydalanamayacak” şeklinde kararlarını bildirdi.
Yaşananlar sonrası Beyza Gemici'nin özel hayatı da merak edildi. Yarışmacının sevgilisinin ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Beyza'nın Arka Sokaklar'ın çocuk yıldızı Kerimhan Duman ile aşk yaşadığı konuşulurken, Duman'ın aylar önce bir iletişim ödülünde de yarışmacıya mesaj yolladığı akıllara geldi. Hatta olay günü ünlü oyuncunun “İyi ki doğdun aşk” diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
ARKA SOKAKLAR'IN ÇOCUK YILDIZLARINDAN
Küçük yaşlarda setlere adım atan Kerimhan Duman'ın yıldızı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tunç Güneri karakteriyle parladı. Dizide Mesut'un “tokmak kafa” diye lakap taktığı oğlunu oynayan Duman'ın 30 yaşında olduğu ve hukuk fakültesinden mezun olduğu öğrenildi. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü oyuncu aşk hayatıyla gündeme geldi.