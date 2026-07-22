Syedra Antik Kenti'nde restorasyon tamamlandı. Zeytinyağı işliği görücüye çıktı

Yapılan restorasyonla birlikte zeytinyağı üretim tesisi, kentteki ve bölgedeki zeytinyağı üretim tesislerinin çalışma prensibini ortaya koyan önemli örneklerden biri olarak öne çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Syedra Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir etabın daha tamamlandığını duyurdu.

Ersoy, antik kentin güneybatı caddesinde yer alan ve MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlanarak, yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.