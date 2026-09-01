Taburcu olan Cem Yılmaz fotoğraf paylaştı. Masadaki su böreği dikkat çekti
01.09.2026 21:28
Son Güncelleme: 01.09.2026 21:34
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz, anjiyo sonrası dün taburcu olmasının ardından ailesiyle çekilen fotoğrafı paylaştı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, kalp krizi şüphesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede yapılan kontrollerin ardından anjiyoya alınan Yılmaz’a stent ve balon uygulandı. Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden ünlü komedyen taburcu edildi.
Yılmaz, hastaneden çıktıktan sonra ailesiyle bir araya geldi. Sosyal medya hesabından aile fotoğrafı paylaşan Yılmaz’ın gönderisi kısa sürede ilgi gördü.
Fotoğrafta Yılmaz’ın ailesiyle birlikte olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.
Yılmaz'ın ayakkabı giymemesi ve masadaki su böreği de dikkat çekti.
Yılmaz'ın hastaneden paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada "kulak memesindeki çizgi" tartışmasını başlatmıştı. Bu çizginin kalp hastalığı işareti olabileceği iddia edildi.
Ancak NTV'ye konuşan kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, bu iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak kulak çizgisinin kalp kriziyle ilişkili olmadığını söyledi.
Sönmez "Hiçbir kardiyoloji kılavuzunda böyle bir şey yok, yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerinde insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrık görebilirsiniz. Bu illa bir koronel kalp hastalığının işareti değil." dedi.