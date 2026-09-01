Taburcu olan Cem Yılmaz fotoğraf paylaştı. Masadaki su böreği dikkat çekti

Yılmaz'ın hastaneden paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada "kulak memesindeki çizgi" tartışmasını başlatmıştı. Bu çizginin kalp hastalığı işareti olabileceği iddia edildi.

Ancak NTV'ye konuşan kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, bu iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak kulak çizgisinin kalp kriziyle ilişkili olmadığını söyledi.

Sönmez "Hiçbir kardiyoloji kılavuzunda böyle bir şey yok, yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerinde insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrık görebilirsiniz. Bu illa bir koronel kalp hastalığının işareti değil." dedi.