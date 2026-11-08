Tahinli piyazdan şiş köfteye Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Antalya durağı, kentin zengin mutfak kültürünü gastronomi programıyla ön plana çıkardı. Akdeniz’in taze sebzeleri, narenciyesi ve deniz ürünlerini Toroslar’ın köklü Yörük kültürüyle buluşturan Antalya mutfağı; zeytinyağlıları, yabani otları, bakliyat ve tahıl yemekleriyle festivalin gastronomi rotasının odağında yer aldı.

Kıyı kesimlerinde balık ve deniz ürünleri, iç kesimlerde ise et ve hamur işlerinin öne çıktığı Antalya mutfağı, farklı coğrafi özelliklerin şekillendirdiği geniş bir lezzet çeşitliliği sunuyor. Tahinli sosuyla diğer yörelerden ayrılan Antalya piyazı, şiş köfte, tahin ve limonla hazırlanan hibeş, Alanya’nın gülüklü çorbası ve serpme böreği kentin öne çıkan yemekleri arasında bulunuyor. Tahinli kabak tatlısı, turunç reçeli ve yerel turunçgiller de Antalya’nın gastronomi kimliğini tamamlayan özgün tatlar arasında yer alıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi kapsamında Antalya’nın farklı ilçelerinde 88 restoran seçkiye dahil edildi. Geleneksel esnaf lokantalarından köklü aile işletmelerine, balık restoranlarından çağdaş gastronomi mekanlarına uzanan seçki, Antalya’nın mutfak kültürünü geniş bir yelpazede ziyaretçilere tanıttı.