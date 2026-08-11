Talihsiz kaza sonrası hastanelik olmuştu. Deniz Seki'den ilk açıklama

Sonrasında da hastaneden telefonla canlı yayına bağlanan Deniz Seki, "Çok güzel iki konser yaptık. Eve geldim böyle bir kaza oldu. Nazara çok inanıyorum. Herhalde bir 5-6 gün hastanede kalırım. Evimde dinleneceğim sonrasında da ve 3 hafta kadar koltuk değnekleriyle yürüyeceğim. Hastaneden de gerekli açıklama yapılacak" dedi.