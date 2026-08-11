Talihsiz kaza sonrası hastanelik olmuştu. Deniz Seki'den ilk açıklama
11.08.2026 10:14
Evinin balkonunda talihsiz bir kaza geçiren Deniz Seki, ameliyat oldu. Tedavisi süren Seki, yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Şarkıcı Deniz Seki, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin balkonunda köpeklerini besleyen Seki, ayağı kayıp düşünce hastaneye kaldırıldı. Leğen kemiği kırılan ve omurgası zedelenen şarkıcı, ameliyata alındı.
Tedavisi hastanede devam eden 56 yaşındaki Deniz Seki yaşadıklarını ilk kez anlattı.
"BACAKLARIM İKİYE AYRILMIŞ GİBİ DÜŞTÜM"
Gel Konuşalım programına hastaneden ses kaydı yollayan Deniz Seki, "Talihsiz bir kaza yaşadım. Nazar diyorum artık. Konserden geldim, gece 22.30 gibi evdeydim. Olay 23.30 gibi oldu. Köpeklerime mama vermek için balkona çıktım. Işığı açmamıştım, karanlıkta klima suyunu fark etmedim. Kayıp düştüm. Bacaklarım ikiye ayrılmış gibi oldu. Leğen kemiğim kırılmış ve omuriliğim zedelenmiş" dedi.
"CANIMLA UĞRAŞIYORDUM, KİMSEYE HABER VERMEDİM"
Kaza sonrası hemen ambulans çağırıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen Seki, ertesi gün ameliyata alındığını ve operasyon sonrası hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Olayın yaşandığı gece canıyla uğraştığı için kimseye haber veremediğini açıklayan Seki, yalnızca kardeşini arayıp haber verdiğini ifade etti.
Ayağa kalkamamak gibi bir durumu olmadığını da söyleyen Seki, "Koltuk değnekleriyle 3 hafta arkadaş olacağım" dedi.
HASTANEDE KALACAĞI SÜRE BELLİ OLDU
Sonrasında da hastaneden telefonla canlı yayına bağlanan Deniz Seki, "Çok güzel iki konser yaptık. Eve geldim böyle bir kaza oldu. Nazara çok inanıyorum. Herhalde bir 5-6 gün hastanede kalırım. Evimde dinleneceğim sonrasında da ve 3 hafta kadar koltuk değnekleriyle yürüyeceğim. Hastaneden de gerekli açıklama yapılacak" dedi.