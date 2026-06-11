Tan Taşçı ile Norm Ender arasında Kanye West krizi. "Gerçek bir star şirazenizi bozabiliyor!"
11.06.2026 08:36
Şimdilerde konser serisiyle adından söz ettiren Tan Taşçı'nın Kanye West konseriyle ilgili açıklaması gündem oldu. Taşçı'nın bu sözlerine Norm Ender'den yanıt geldi.
Yaklaşık 2 yıl aranın ardından başladığı turnesiyle son dönemde adından söz ettiren Tan Taşçı, 20 gün içinde İstanbul'da 3 stadyum konseri vermeye hazırlanırken, farklı şehirlerdeki konserleri de yoğun ilgi görüyor.
"Sende De Benden Var" adlı albümüyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı, uzun bir aradan sonra İstanbul'da görüntülendi ve son açıklamasıyla gündem oldu.
"KANYE WEST GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI, KEŞKE BİZİM ÜLKEMİZDE YAPMASAYDI"
30 Mayıs'ta Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Kanye West'in 118 bin kişiyle rekor kırdığı konser hakkında konuşan Tan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:
“Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Çok daha değerli sanatçılarımız var. Konser çok garipti. Avrupa'da onlara fırsat verilmediği için en yakın lokasyon olarak Türkiye'yi seçtiler. Konsere de zaten Türkler değil, turistler gitti. Gövde gösterisi yaptı, keşke bizim ülkemizde yapmasaydı. Abuk sabuk bir konserdi. Biz daha pozitif temalar kullanıyoruz konserlerimizde. Bizim sevgiyle ve duyguyla işimiz var."
"DAVETİYELERLE BİLE DOLDURAMADIĞINIZ KONSERLERİNİZE YOĞUNLAŞIN"
Tan Taşçı'nın bu sözlerine ünlü rapçi Norm Ender'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından isim vermeden yazılı bir açıklama yapan ünlü isim, “Dünya müziğinden o kadar uzaksınız ki gerçek bir star görmek şirazenizi bozabiliyor” dedi.
Norm Ender, sözlerine “Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın. Kanye West'in vizyonu, müziği nere; sizin aşkitolu şarkılarınız nere!” diye devam etti.
"CEHALETİNİZLE UTANDIRMAYIN"
“Yaptığınız şarkıları averaj kitleniz bile dinlemiyor artık, hey gidi beberuhi” diyen ünlü isim, “Herkes kendi müzik türüyle ilgilensin, cehaletinizle utandırmayın artık” ifadelerini kullandı.
Tan Taşçı'dan henüz bir cevap gelmezken, Norm Ender'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları “Pardon kaç kere Harbiye'yi doldurdun?”, “Durup dururken neden bu açıklama?”, “Tan kesinlikle haklı”, “Biz hep Tan dinliyoruz”, “Kanye West'i neden savunuyor ki” gibi yorumlarla Tan Taşçı'yı destekleyip Norm Ender'i eleştirirken, bazıları da Norm Ender'i haklı buldu.