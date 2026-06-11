Tan Taşçı ile Norm Ender arasında Kanye West krizi. "Gerçek bir star şirazenizi bozabiliyor!"

Tan Taşçı'nın bu sözlerine ünlü rapçi Norm Ender'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından isim vermeden yazılı bir açıklama yapan ünlü isim, “Dünya müziğinden o kadar uzaksınız ki gerçek bir star görmek şirazenizi bozabiliyor” dedi.

Norm Ender, sözlerine “Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın. Kanye West'in vizyonu, müziği nere; sizin aşkitolu şarkılarınız nere!” diye devam etti.