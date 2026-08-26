Tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor. Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Çanakkale

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin önemine dikkat çekerek Çanakkale'nin köklü geçmişine vurgu yaptı.

Bakan Ersoy, “Çanakkale, tarihi mirasıyla kültür ve sanata ilham veren eşsiz bir hafıza mekanıdır.” dedi:

“Troya’dan Cumhuriyet’e uzanan binlerce yıllık tarihiyle Çanakkale, medeniyetlerin izlerini taşıyan, eşsiz kültürel mirasıyla dünyaya seslenen çok özel bir şehrimiz. Biz bu kadim mirası korumakla yetinmiyor; restore ettiğimiz kalelerden tabyalara, antik kentlerden müzelere kadar tarihî mekânlarımızı kültür ve sanatla yeniden hayatın içine katıyoruz.

İlk günden itibaren Çanakkalelilerin büyük bir ilgiyle sahip çıktığı Kültür Yolu Festivalimiz de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Troya’nın evrensel mirasını bugün Roma’dan dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyan Çanakkale’mizi, kültür ve sanatın uluslararası buluşma noktalarından biri haline getirmeye devam edeceğiz."

Bakan Ersoy, Çanakkale’nin zengin mutfak mirasının da festival programında özel bir yere sahip olacağını belirtti.

Boğazın deniz ürünlerinden Ege’nin zeytinyağlılarına, yöresel otlardan ada mutfaklarının özgün tatlarına uzanan gastronomi seçkisinin, Çanakkale’nin kültürel zenginliğini 52 Lezzet Noktası’nda sunarak ziyaretçilere benzersiz bir keşif deneyimi yaşatacağını ifade etti.