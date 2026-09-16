Tarık Akan mezarı başında anıldı. "Her gün aklımızda"

Programda konuşan Akan'ın kızı Özlem Üregül, babasına ithafen yazdığı mektubu okuyarak, "Taş ve sen, ikiniz de aynı felsefe, aynı güzel, aynı aydın insan topluluğu, aynı yarınların hayali ve sevgi... Birinde başlayan güç, diğerinde büyüdü. Senin ışığın çocukların geleceğini aydınlatıyor" ifadelerini kullandı.

Babasının sevdiği herkesin dostu, canı ve babası olduğunu belirten Üregül, babasının izlerinin halen bu okulda öğrencilerle yaşadığını söyledi.

“HAYATI BOYUNCA ÇOK FARKLI KARAKTERLERE HAYAT VERDİ”

Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Burcu Aybat, Tarık Akan'ın Türkiye'nin ortak hafızasında pek çok yüzle yaşamaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kimi onu Damat Ferit kimi Nurettin kimi Seyit Ali olarak hatırlıyor. Hayatı boyunca çok farklı karakterlere hayat verdi. Bizi güldürdü, düşündürdü. Bazen de görmek istemediğimiz gerçeklerle yüzleştirdi. Ama bana kalırsa hayatındaki en önemli rollerden birini hiçbir filmde oynamadı. O rolün bir senaryosu yoktu. Kameraları, seti de yoktu. O çocuklara ve eğitime inanan bir insanın rolüydü ve o bir rolü oynamadı."

Sanatçının "Anne Kafamda Bit Var" oyununu tiyatroya uyarlayan dramaturg Gökhan Aktemur da Tarık Akan'ın hayatının, hayallerini gerçekleştirmek için hep mücadeleyle geçtiğini ve ilk mücadelesinin ilkokul döneminde konuşma zorluğunu yenmesi olduğunu anlattı.