Tarık Mengüç hastanede. Sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama

İnsanın böyle anlarda ne yapacağını şaşırdığını ve donup kaldığını belirten Mengüç, "Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda "temiz" haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla" dedi.

Funda Mengüç eşi Tarık Mengüç'e “Eşim, benim dünyam. Rabbim seni bana bağışlasın. Bedenine şifa, gönlüne güç versin. Sen iyi ol, benim dünyam yine dönsün” diye seslendi.