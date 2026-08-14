Tarık Mengüç hastanede. Sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama
14.08.2026 12:39
Son Güncelleme: 14.08.2026 12:41
Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili eşi Funda Mengüç'ten açıklama geldi.
“Şakşuka” şarkısıyla şöhreti yakalayan ve bir süredir gözlerden uzak olan Tarık Mengüç, hastanelik oldu. Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, 54 yaşındaki şarkıcının hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"TEK DUAMIZ PATOLOJİDEN GÜZEL HABER ALMAK"
“Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı” diyen Funda Mengüç, “Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak... ” ifadelerini kullandı.
İnsanın böyle anlarda ne yapacağını şaşırdığını ve donup kaldığını belirten Mengüç, "Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda "temiz" haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla" dedi.
Funda Mengüç eşi Tarık Mengüç'e “Eşim, benim dünyam. Rabbim seni bana bağışlasın. Bedenine şifa, gönlüne güç versin. Sen iyi ol, benim dünyam yine dönsün” diye seslendi.