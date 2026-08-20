Tarık Mengüç taburcu oldu. "Ağrılarım yavaş yavaş diniyor"

Patoloji sonucu temiz çıkan Mengüç , güzel haberi gözyaşlarıyla duyurmuş ve “Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin duanızla, Allah razı olsun” demişti.

“HER ŞEY ESKİSİNDEN GÜZEL OLACAK”

Tarık Mengüç'ün kendisi gibi şarkıcı oğlu Baran Mengüç de hastaneden yaptığı paylaşımda “Bu süreçte arayan soran destek olan herkese teşekkür ederiz. Eskisinden daha da güzel olacak her şey. Babayla zor yarışırlar” ifadelerini kullandı.