Tarık Mengüç taburcu oldu. "Ağrılarım yavaş yavaş diniyor"
20.08.2026 14:18
Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve zor günler geçiren Tarık Mengüç'ten haber var. Şarkıcı, taburcu olduğunu takipçileriyle paylaştı.
Bir süredir gözlerden uzak olan Tarık Mengüç, geçtiğimiz hafta hastanelik olmuştu. Apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının bağırsağında kitle tespit edildiği öğrenilmişti.
Eşi Funda Mengüç'ün “Eşim, benim dünyam. Rabbim seni bana bağışlasın. Bedenine şifa, gönlüne güç versin. Sen iyi ol, benim dünyam yine dönsün” diye seslendiği Tarık Mengüç de sevenlerinden dua istemişti.
PATOLOJİ SONUCUNU GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLADI
Patoloji sonucu temiz çıkan Mengüç, güzel haberi gözyaşlarıyla duyurmuş ve “Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin duanızla, Allah razı olsun” demişti.
“HER ŞEY ESKİSİNDEN GÜZEL OLACAK”
Tarık Mengüç'ün kendisi gibi şarkıcı oğlu Baran Mengüç de hastaneden yaptığı paylaşımda “Bu süreçte arayan soran destek olan herkese teşekkür ederiz. Eskisinden daha da güzel olacak her şey. Babayla zor yarışırlar” ifadelerini kullandı.
GÜZEL HABERİ BÖYLE DUYURDU
Sağlık durumu günden güne iyiye giden Mengüç'ten sevindiren haber geldi. Şarkıcı, taburcu olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Mengüç, paylaşımında “Evimdeyim. Allah'ım sana hamdolsun. Evimdeyim, ağrılarım, sızılarım yavaş yavaş diniyor” dedi.