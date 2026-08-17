Tarık Mengüç'ten haber var. Patoloji sonucunu gözyaşlarıyla açıkladı
17.08.2026 15:36
Birkaç gün önce hastaneye kaldırılan ve bağırsağında kitle tespit edilen Tarık Mengüç'ten yeni açıklama geldi. Mengüç, patoloji sonucunu gözyaşlarıyla duyurdu.
“Şakşuka” şarkısıyla şöhreti yakalayan ve bir süredir gözlerden uzak olan Tarık Mengüç, birkaç gün önce hastanelik oldu. Apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının bağırsağında kitle tespit edildiği öğrenildi.
BEKLENEN HABER GELDİ
Eşi Funda Mengüç'ün “Eşim, benim dünyam. Rabbim seni bana bağışlasın. Bedenine şifa, gönlüne güç versin. Sen iyi ol, benim dünyam yine dönsün” diye seslendiği Tarık Mengüç de sevenlerinden dua istedi.
Hala hastanede olan şarkıcının merakla beklenen patoloji sonucu belli oldu. Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, şarkıcının patoloji sonucunun temiz çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
"ŞÜKÜRLER OLSUN"
Patoloji sonucunun temiz çıktığını öğrenen Tarık Mengüç'ün gözyaşlarına boğulması ve “Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin duanızla, Allah razı olsun” ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Funda Mengüç de videoda “Sevinç gözyaşları bunlar, hiç kanser hücresi yok. Allah sizden razı olsun, o kadar dualar geldi ki” diyerek kendilerine destek olanlara teşekkür etti.