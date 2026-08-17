Tarık Mengüç'ten haber var. Patoloji sonucunu gözyaşlarıyla açıkladı

Patoloji sonucunun temiz çıktığını öğrenen Tarık Mengüç'ün gözyaşlarına boğulması ve “Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin duanızla, Allah razı olsun” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Funda Mengüç de videoda “Sevinç gözyaşları bunlar, hiç kanser hücresi yok. Allah sizden razı olsun, o kadar dualar geldi ki” diyerek kendilerine destek olanlara teşekkür etti.