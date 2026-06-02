Tarkan Ankara konseri 2026: Ücretsiz Tarkan konseri ne zaman ve nerede? Tarkan konser bileti nasıl alınır?
02.06.2026 12:53
Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, uzun bir aranın ardından Başkent Ankara’yı sallamaya hazırlanıyor. Eşsiz sahne performansları, dillerden düşmeyen hit şarkıları ve muhteşem danslarıyla her konserinde on binleri büyüleyen Tarkan, Koç Holding'in 100. Yılı kapsamında Ankaralı hayranlarıyla hasret giderecek. Peki, Tarkan Ankara Konseri ne zaman ve nerede? Tarkan konser bilet nasıl alınır?
Koş Holding tarafından yapılan duyuruyla birlikte, Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, Ankara'da sevdikleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sınırlı sayıda bilet arasında bilet almaya çalışan binlerce kişi, ön sıralarda oturarak Tarkan'ın canlı performansını takip etmek istiyor. Peki, Tarkan Ankara Konseri ne zaman ve nerede? Tarkan konser bilet nasıl alınır?
TARKAN KONSERİ NE ZAMAN?
Koç Holding tarafından yapılan duyuruya göre, holdingin 100. Yılı'na özel Baskent Milli Bahçesi'nde 5 Haziran Cuma günü Tarkan Konseri düzenlenecek.
Heyecanla beklenen Tarkan Konseri için kapı girişi 2 Haziran saat 17'de yapılacak. Konser 21.50'ye kadar dans edecek ve eve gelecek.
TARKAN KONSER BİLETİ NASIL ALINIR?
Ücretsiz Tarkan Ankara konseri davetiyeleri, resmi biletleme platformu Biletix üzerinden genel dağıtıma açılmıştır. Yoğun talep ve aşırı yüklenme nedeniyle Biletix, bilet alım sürecini özel bir "sıra sistemi" ile yönetmektedir.
Alan kapasitesi doğrultusunda biletler sınırlı sayıdadır. Ücretsiz davetiyenizi alabilmek için Biletix platformuna giriş yapıp sıraya girmeniz ve işleminizi tamamlamanız gerekmektedir.
Tarkan'ın ücretsiz konsegünü saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı.