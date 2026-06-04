Tarkan Ankara'ya gidiyor. Konser öncesi heyecanını paylaştı

Aracında bir video çeken Tarkan Tevetoğlu, “Hey Ankara! Naber? Çıktım yola sana doğru geliyorum. Yarın konserde görüşmek üzere. Ay, ay, ay… Çok heyecanlı” diyerek hayranlarına öpücük yolladı.

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Tarkan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve “İyi yolculuklar", “Güneş gibisin çiçekler açıyor sen gelince”, “Heyecanla bekliyoruz” gibi yorumlar geldi.