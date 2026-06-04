Tarkan Ankara'ya gidiyor. Konser öncesi heyecanını paylaştı
04.06.2026 16:37
Son Güncelleme: 04.06.2026 16:47
Megastar lakaplı Tarkan'ın Ankara'da vereceği ücretsiz konser için geri sayım başladı. Ankara'ya doğru yola çıkan ünlü sanatçı, heyecanını takipçileriyle paylaştı.
“Dudu”, “Gülümse Kaderine”, “Ay”, “Ölürüm Sana”, “Yolla” gibi şarkıları dillere pelesenk olan Tarkan, uzun bir aradan sonra verdiği İstanbul konserleri sonrası Ankara'da sahne almaya hazırlanıyor.
5 Haziran Cuma akşamı Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacağını "Görüşürüz Ankara" diyerek açıklayan ünlü isim, Koç Holding'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında organize edilen konserde boy gösterecek.
ÜCRETSİZ BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ
Ücretsiz konserin biletleri önceki gün dağıtıma çıktı. Sınırlı sayıdaki davetiler için yüz binlerce Tarkan hayranı sıraya girerken biletler dakikalar içinde tükendi.
Kapıların 5 Haziran'da saat 17.00'de açılacağı etkinlikte 21.30'da sahneye çıkacak olan ünlü isim de Ankara'ya doğru yola çıktı.
"KONSERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Aracında bir video çeken Tarkan Tevetoğlu, “Hey Ankara! Naber? Çıktım yola sana doğru geliyorum. Yarın konserde görüşmek üzere. Ay, ay, ay… Çok heyecanlı” diyerek hayranlarına öpücük yolladı.
Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Tarkan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve “İyi yolculuklar", “Güneş gibisin çiçekler açıyor sen gelince”, “Heyecanla bekliyoruz” gibi yorumlar geldi.