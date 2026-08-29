Tarkan imaj tazeledi: Saçlarını kestirdi

Tarkan, Marmaris konseri öncesi hayranlarının uzun saçlarına yönelik yorumlarını okuduğunu ifade etmiş ve, "Ben İstanbul'a geldim. Şimdi de Marmaris'e gidiyorum. Bazı yorumlarınızı okudum da... İşte 'Saçlar uzamış' falan. Ne yapsam bilmiyorum ya? Bakalım bu konserden önce saçların akıbeti ne olacak? Herhalde kısaltırım... Ya da bilemedim." demişti.