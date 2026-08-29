Tarkan imaj tazeledi: Saçlarını kestirdi
29.08.2026 23:02
Megastar Tarkan, saçlarını kestirerek imajını yeniledi. Ünlü şarkıcının kuaförde çekilen yeni kareleri kısa sürede dikkat çekti.
Bir süredir daha uzun kullandığı saçlarını kısaltan Tarkan, kesim sırasında ve sonrasında ayna karşısında fotoğraf çekti. Yeni görünümünü gösteren karelerde Tarkan’ın saçlarını yanlardan ve üstten belirgin şekilde kısalttığı görüldü.
Tarkan’ın yeni imajı sosyal medyada da gündem oldu.
Tarkan, Marmaris konseri öncesi hayranlarının uzun saçlarına yönelik yorumlarını okuduğunu ifade etmiş ve, "Ben İstanbul'a geldim. Şimdi de Marmaris'e gidiyorum. Bazı yorumlarınızı okudum da... İşte 'Saçlar uzamış' falan. Ne yapsam bilmiyorum ya? Bakalım bu konserden önce saçların akıbeti ne olacak? Herhalde kısaltırım... Ya da bilemedim." demişti.