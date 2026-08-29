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Tarkan imaj tazeledi: Saçlarını kestirdi

29.08.2026 23:02

NTV - Haber Merkezi

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Megastar Tarkan, saçlarını kestirerek imajını yeniledi. Ünlü şarkıcının kuaförde çekilen yeni kareleri kısa sürede dikkat çekti.

Tarkan imaj tazeledi: Saçlarını kestirdi
Sosyal Medya

Bir süredir daha uzun kullandığı saçlarını kısaltan Tarkan, kesim sırasında ve sonrasında ayna karşısında fotoğraf çekti. Yeni görünümünü gösteren karelerde Tarkan’ın saçlarını yanlardan ve üstten belirgin şekilde kısalttığı görüldü.

Tarkan imaj tazeledi: Saçlarını kestirdi 1
Anadolu Ajansı

Tarkan’ın yeni imajı sosyal medyada da gündem oldu.

Tarkan imaj tazeledi: Saçlarını kestirdi 2
Anadolu Ajansı

Tarkan, Marmaris konseri öncesi hayranlarının uzun saçlarına yönelik yorumlarını okuduğunu ifade etmiş ve, "Ben İstanbul'a geldim. Şimdi de Marmaris'e gidiyorum. Bazı yorumlarınızı okudum da... İşte 'Saçlar uzamış' falan. Ne yapsam bilmiyorum ya? Bakalım bu konserden önce saçların akıbeti ne olacak? Herhalde kısaltırım... Ya da bilemedim." demişti.