Tarkan'dan Dortmund'da konser. "Canım kaynanam" çıkışı gündem oldu

Eşi Pınar Tevetoğlu'nun anne ve babasının da konserde olduğunu belirten Tarkan, "Sevgili kayınpederim ve kayınvalidem. Onlar da benim ailem tabi ki. Biliyorum onlar da çok seviyor türküleri. Sizler için de söylüyorum. Canım kaynanam canım kaynatam" dedi.

Ünlü sanatçı, sonrasında yıllar önce kendisinin de seslendirdiği Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.