Tarkan'dan Dortmund'da konser. "Canım kaynanam" çıkışı gündem oldu
05.07.2026 14:38
Tarkan Tevetoğlu, Almanya'da hayranlarıyla buluştu. Eşinin ailesinin de konserde olduğunu olduğunu belirten ünlü isim, söylediği türküyü kayınvalidesi ve kayınpederine armağan etti.
Gerek şarkıları gerek sahne şovlarıyla adından söz ettiren, Megastar lakaplı Tarkan, son dönemde Türkiye'deki konserleriyle gündem oldu. İstanbul konserlerinden aylar sonra Ankara'da da sahne alan Tarkan, bu kez Almanya'nın Dortmund kentinde açık hava konserinde hayranlarıyla bir araya geldi.
Westfalenpark'ta gerçekleşen konsere Tarkan hayranları akın ederken, ünlü sanatçı da sahne performansıyla gönülleri fethetti. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan ünlü isim, dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi.
TÜRKÜYÜ KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ İÇİN SÖYLEDİ
Eşi Pınar Tevetoğlu'nun anne ve babasının da konserde olduğunu belirten Tarkan, "Sevgili kayınpederim ve kayınvalidem. Onlar da benim ailem tabi ki. Biliyorum onlar da çok seviyor türküleri. Sizler için de söylüyorum. Canım kaynanam canım kaynatam" dedi.
Ünlü sanatçı, sonrasında yıllar önce kendisinin de seslendirdiği Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
İLK KEZ BU KADAR AYRI KALIYORUZ"
Her fırsatta 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu'nu ve kızı Liya'yı çok sevdiğini dile getiren Megastar Tarkan, aylar önceki İstanbul konserlerinin birinde de duygusal anlar yaşamıştı.
Tarkan Tevetoğlu, "Ben biraz geç evlendim, geç de baba oldum biliyorsunuz. Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum, hayatımdaki yerleri o kadar özel ki" ifadelerini kullanmış ve 8 yaşındaki kızıyla ilk kez bu kadar ayrı kaldığını da söylemişti.