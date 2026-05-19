Tarkan'dan Milli Takım için marş açıklaması
19.05.2026 20:26
2026 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı için yeni marş tartışmalarına Tarkan'dan açıklama geldi.
A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından başlayan marş tartışmaları devam ediyor.
2002 Dünya Kupası için hazırlanan "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla hafızalarda yer eden Tarkan, yeni marş beklentilerine yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Megastar yaz hazırlıkları için stüdyoda olduğunu belirtirken milli marş beklentilerine dair yanıt verdi.
TARKAN'DAN MİLLİ MARŞ AÇIKLAMASI
“Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor” diyen Tarkan, “Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada.” ifadelerini kullandı.
Yeni bir marş yazma niyeti olmadığını belirten Tarkan, “'Bir oluruz yolunda' gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi.” dedi.
Tarkan paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Ha kimileri buna katılır yada katılmaz, başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür yada düşünmez, benim marşım kullanılır yada kullanılmaz v.b. şeylerle de kafayı hiç yormam.
Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsinler, gururlandırsınlar ve tek yürekte buluştursunlar yeter bana.
Marştı, şarkıydı filan bunların hepsi küçük bir detay sadece. O gün geldiğinde yazılmış bütün marşlar çalsın hatta. El ele kutlayalım milli takımın başarısını. Yani sözde değil, kalpte “bir olalım” milli takımın yolunda"