Tarkan'dan Milli Takım'a destek geldi. "İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma"

“Hem yazında hem kışında seninleyiz' dediğimiz Milli Takım'a daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım." diyen ünlü şarkıcı, bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum. Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım.” sözlerine de yer veren Tarkan şu mesajı verdi:

"Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma. Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım."