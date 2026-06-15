Tarkan'dan Milli Takım'a destek geldi. "İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma"
15.06.2026 16:06
Megastar Tarkan, Dünya Kupası'na yenilgiyle başlayan A Milli Takım'ına yapılan eleştirilere, "İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma." sözleriyle tepki gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından birçok eleştiriyi üzerine topladı.
2002 Dünya Kupası için hazırlanan "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla hafızalarda yer eden Tarkan'dan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım'a destek geldi.
"İHTİYAÇ DUYDUKLARI ŞEY YARGI DEĞİL DAYANIŞMA"
“Hem yazında hem kışında seninleyiz' dediğimiz Milli Takım'a daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım." diyen ünlü şarkıcı, bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığının unutulmaması gerektiğini söyledi.
"Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum. Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım.” sözlerine de yer veren Tarkan şu mesajı verdi:
"Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma. Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım."
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Bize sürpriz gelecek bir oyun oynamadı Avustralya. Herhangi bir değişiklik yapmadılar oyunda. Kazancını da buna borçlu, çabuk oyuna ve bizim hatalarımıza.” diye konuştu.
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de “Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.” sözleriyle milli takımı eleştirmişti.
A Milli Takım'ın Avustralya mağlubiyeti Türk basını kadar Avrupa'da da gündem olmuştu.
İngiliz Daily Mail gazetesinde, "Avustralya, Türkiye'yi 2-0'lık çarpıcı bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası'nda tarihindeki en büyük zaferlerinden birini elde etti. Favoriler arasında yer almayan Avustralya attığı iki muhteşem golle futbol dünyasını şaşkına çevirdi." ifadelerine yer verilirken La Gazzetta Dello Sport, "Montella için kötü bir başlangıç." notunu düşmüştü.
Ay yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçını 20 Haziran Cumartesi, saat 06.00'da Paraguay ile oynayacak. 3. ve son maç 26 Haziran Cuma, 05.00'te oynanacak.