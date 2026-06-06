Tarkan'ın Ankara konserine yağmura rağmen on binlerce kişi akın etti. "Onu çok seviyoruz"

Konserden fotoğraflar, videolar sosyal medyada paylaşılırken, Tarkan'ın seneler önce yayınladığı “Kış Güneşi” adlı şarkısını hala ilk günkü gibi söylemesi dikkat çekti.

Yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gören konserde on binlerce kişi Tarkan şarkılarıyla coştu.

Dinleyicilerden Ramazan Öztürk, "Tarkan'ı çok seviyoruz ve uzun bir aradan sonra halk konserinde olduğu için ona teşekkür ediyorum" dedi.

Konsere eşiyle gelen Havva Kamışlı "Koç'a bize bu deneyimi yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Hayalimizi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.