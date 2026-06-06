Tarkan'ın Ankara konserine yağmura rağmen on binlerce kişi akın etti. "Onu çok seviyoruz"
06.06.2026 09:18
Son Güncelleme: 06.06.2026 09:52
Gerek şarkıları gerek sahne şovlarıyla adından söz ettiren Tarkan, dün akşam Ankara'da hayranlarıyla buluştu. Ücretsiz konsere yağmura rağmen binlerce kişi akın etti.
Megastar lakaplı Tarkan Tevetoğlu, dün akşam Ankara'da hayranlarıyla buluştu. Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında organize edilen ücretsiz konserde sahne alan ünlü sanatçı, Başkent Millet Bahçesi'nde sevenlerinin karşısına çıktı.
Konser alanı etkinlikten saatler önce dolmaya başlarken, Başkent Millet Bahçesi ve çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Saat 21.30'da da Tarkan sahneye çıktı.
Konsere “Ölürüm Sana" adlı şarkısıyla başlayan ünlü şarkıcı, ardından “Dudu”, “Ay”, "Hüp", “Kış Güneşi”, “Sevdanın Son Vuruşu”, “Şıkıdım” gibi birbirinden popüler şarkılarını da seslendirdi. Tüm müzikseverler şarkılara bir ağzıdan eşlik etti.
"YAĞMA BE YAĞMUR"
Konser yağmur altında devam ederken, sahnenin yerlerinin kayganlığından bahseden Tarkan, “Tuhaf yürürsem şaşırmayın. Tarkan'ın hareketlerine ne olmuş demeyin. Ya yağma be yağmur, yağma gözünü seveyim" ifadelerini kullandı.
"HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ"
Konserden fotoğraflar, videolar sosyal medyada paylaşılırken, Tarkan'ın seneler önce yayınladığı “Kış Güneşi” adlı şarkısını hala ilk günkü gibi söylemesi dikkat çekti.
Yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gören konserde on binlerce kişi Tarkan şarkılarıyla coştu.
Dinleyicilerden Ramazan Öztürk, "Tarkan'ı çok seviyoruz ve uzun bir aradan sonra halk konserinde olduğu için ona teşekkür ediyorum" dedi.
Konsere eşiyle gelen Havva Kamışlı "Koç'a bize bu deneyimi yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Hayalimizi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.