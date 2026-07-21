Tarlada 27 TL'den 5 TL'ye düştü, markette 17 TL. Yüzleri güldürmedi, hasadın bitmesine 15 gün var

Türkiye'nin en verimli tarım bölgelerinden Çukurova'da, karpuz hasadı sürüyor. Yaklaşık 125 bin dekarlık alanda üretilen ve bu sezon 800 bin ton rekolte beklenen karpuzun kilogram fiyatı tarlada hasadın başladığı ilk günlerden bu yana 27 TL'den 5 TL'ye kadar geriledi.