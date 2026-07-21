Tarlada 27 TL'den 5 TL'ye düştü, markette 17 TL. Yüzleri güldürmedi, hasadın bitmesine 15 gün var
21.07.2026 11:07
Adana'da karpuz hasadının son günlerine girilirken, tarlada ürünün kilogram fiyatı 5 liraya kadar geriledi. Tarladan sofraya uzanan süreçteki fark üreticileri memnun etmedi.
Türkiye'nin en verimli tarım bölgelerinden Çukurova'da, karpuz hasadı sürüyor. Yaklaşık 125 bin dekarlık alanda üretilen ve bu sezon 800 bin ton rekolte beklenen karpuzun kilogram fiyatı tarlada hasadın başladığı ilk günlerden bu yana 27 TL'den 5 TL'ye kadar geriledi.
Komisyoncular tarafından kamyonlara yüklenip, yurdun dört bir yanına gönderilen karpuzlar, halde 6 TL'ye işlem görürken, market raflarında 17 TL'ye kadar alıcı buluyor. Üreticiler ve komisyoncular, tarladan sofraya uzanan süreçte oluşan yüksek fiyat farkından memnun değil.
"HASADIN BİTMESİNE 15 GÜN KALDI"
Hasadın ilk günlerinden itibaren işlerinin düştüğünü belirten kabzımal Kadir Kaya, “Karpuz hasadının bitmesine yaklaşık 15 gün kaldı. Sezonun ilk dönemlerinde fiyatlar iyiydi. Kum arazilerindeki ilk hasatta kilosunu 25-27 TL'ye aldığımız karpuzu satabiliyorduk. Ancak şu anda üreticiden 5 TL'ye aldığımız karpuzu 6 TL'ye bile satamıyoruz. Buna rağmen marketlerde karpuzun kilosu 17 TL'ye kadar çıkıyor” dedi.
"YAĞIŞLAR SEBEBİYLE ÜRETİMDE DE VERİM KAYBI YAŞANDI"
Korsan satış yapan kişiler yüzünden mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Kaya, "Bu yıl yağışlar nedeniyle üretimde de verim kaybı yaşandı. Tam topraktaki ürünlerden verim almaya başlamışken, marketlerin yüksek fiyat politikası ve satışlardaki durgunluk nedeniyle ürünümüzü değerlendiremiyoruz" diye konuştu.