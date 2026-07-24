Tarlalar kırmızıya boyandı. 12 bin dekarlık alanda yoğun mesai

Aydın'da 2026 üretim sezonunda 3 bin 813 üreticinin 12 bin 94 dekarlık alanda gerçekleştirdiği domates hasadı tüm hızıyla sürüyor.

2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın'da domates üretiminde 3 bin 813 üretici faaliyet gösterirken, üretim 12 bin 94 dekarlık alanda gerçekleştiriliyor. Yaz sezonuyla birlikte hız kazanan hasat çalışmaları kapsamında üreticiler, tarlalarda yoğun mesai harcıyor.