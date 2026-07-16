Tavanda bile arabalar var. Tam 35 senedir biriktiriyor

Koleksiyon odasının tamamını kendi emeğiyle hazırladığını söyleyen Murat Cingöz, “Ailenin en küçüğüyüm, beş kardeşiz. En küçük olmamdan dolayı büyüklerim hep bana oyuncak hediye getirirdi” dedi.

Kendini bildi bileli koleksiyon yaptığını söyleyen Cingöz, “Referans noktam bin dokuz yüz doksan bir yılında satın aldığım ilk model arabayla başladı. Bu sene otuz beşinci yılı geride bıraktık. Yıllar içerisinde koleksiyonum on beş bin parçayı geçti” ifadelerini kullandı.

Yer kalmayınca tavanı da değerlendirdiğini belirten Cingöz, “Tavana da kendi tasarladığım, üç boyutlu yazıcıyla ürettiğim aparatlarla yaklaşık üç bin beş yüz model arabayı sabitledim” şeklinde konuştu.