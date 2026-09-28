Taylor Swift, Beyonce'yi geride bıraktı. MTV tarihinin zirvesine yerleşti

Swift, Yılın Videosu ödülünü Ağustos ayında 80 yaşında hayatını kaybeden country efsanesi Dolly Parton'a adadı.

Parton'ı "hikayelerini son derece canlı ve zengin anlatan gerçek bir şov kızı" olarak tanımlayan Swift, "Bu şöhreti büyük bir zarafet, sevgi ve minnetle taşıdı.

Bir dönem bu gezegeni onunla paylaştığımız için hepimiz çok şanslıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Gecede Swift'in yeni teklisi "Patient Zero"nun klibi ilk kez gösterildi.

Oyuncular Colin Farrell ile Dakota Johnson'ın sağlıksız bir ilişki yaşayan bir çifti canlandırdığı klipte Swift, geçmişte toksik bir ilişki yaşadığı eski partnerine karşı başka bir kadını uyarıyor.