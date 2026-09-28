Taylor Swift, Beyonce'yi geride bıraktı. MTV tarihinin zirvesine yerleşti
28.09.2026 08:30
Taylor Swift, MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazandığı 33'üncü heykelcikle Beyonce'yi geride bırakarak tören tarihinin en çok ödül alan sanatçısı unvanını elde etti.
Pop yıldızı Taylor Swift, MTV Video Müzik Ödülleri'nde kariyerinin 33'üncü heykelciğini kazanarak tören tarihinin en çok ödül alan sanatçısı oldu.
Daha önce Beyonce ile 30'ar ödüllük eşitliği paylaşan 36 yaşındaki müzisyen, bu yıl kazandığı üç ödülle rekoru tek başına ele geçirdi.
Gecede Yılın Videosu ödülü Swift'in "The Fate of Ophelia" klibine gitti. Görsel hikaye anlatımı alanında kamera arkasındaki çalışmaları nedeniyle bu yıl ilk kez verilen Yönetmen Sanatçı Onur Ödülü'nü de alan Swift, "Opalite" klibiyle En İyi Yönetmenlik dalında da zafere ulaştı.
AFP'nin aktardığına göre kariyerindeki yaklaşık 60 klibin 18'ini yazıp yöneten Swift, hayranlarına seslenerek "Klip yazıp yönetmeyi bu kadar sevmemin ana sebebi sizlersiniz; çünkü ürettiğimiz şeyleri gerçekten önemsiyorsunuz" dedi.
ÖDÜLÜNÜ DALLY PARTON'A ADADI
Swift, Yılın Videosu ödülünü Ağustos ayında 80 yaşında hayatını kaybeden country efsanesi Dolly Parton'a adadı.
Parton'ı "hikayelerini son derece canlı ve zengin anlatan gerçek bir şov kızı" olarak tanımlayan Swift, "Bu şöhreti büyük bir zarafet, sevgi ve minnetle taşıdı.
Bir dönem bu gezegeni onunla paylaştığımız için hepimiz çok şanslıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Gecede Swift'in yeni teklisi "Patient Zero"nun klibi ilk kez gösterildi.
Oyuncular Colin Farrell ile Dakota Johnson'ın sağlıksız bir ilişki yaşayan bir çifti canlandırdığı klipte Swift, geçmişte toksik bir ilişki yaşadığı eski partnerine karşı başka bir kadını uyarıyor.
GECENİN EN ÇOK KAZANANI MADONNA OLDU
Swift'in rekor kırdığı törende Yılın Sanatçısı kategorisindeki büyük ödül Madonna'ya gitti.
68 yaşındaki pop yıldızı, "Confessions II - The Film" ile kazandığı En İyi Dans Videosu dahil toplam yedi ödülle törenin en çok ödül alan ismi oldu.
Törenin açılışını yapan Madonna, Sabrina Carpenter ile "Bring Your Love", Charli XCX ile "Danceteria Afterhours" parçalarını seslendirdi.
Carpenter ile paylaştığı En İyi İşbirliği ödülünü alırken ikili, Madonna'nın kendilerini stüdyoya çekmek için sosyal medyadan doğrudan mesaj atmasıyla ilgili şakalaştı.
Madonna, 1984'teki ilk törende sergilediği ve ayakkabısının çıkması sonucu sahnede terslik yaşadığı "Like a Virgin" performansını hatırlattı.
Yaşanan aksilik nedeniyle o dönem menajerinin kendisine "Kariyerin bitti" dediğini aktaran sanatçı, artık o kişiyle çalışmadığını belirterek son 18 ayda tamamen kendi istediği müziği ürettiğini söyledi.
NIRVANA, 20 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTI
Öte yandan Reuters'ın haberine göre grunge grubu Nirvana, 20 yılı aşkın bir aradan sonra Video Vanguard Ödülü'nü alan ilk grup oldu.
Vokalist Kurt Cobain'in 1994 yılındaki ölümünden sonra da etkisini sürdüren grubun basçısı Krist Novoselic, insanların samimiyete, gerçek ve tavizsiz bir duruşa ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.
Gecede K-pop grubu Blackpink üyesi Taylandlı şarkıcı LISA, Kentaro Sakaguchi ile ortak çalışması "Dream" ile En İyi Pop ödülünü kazandı. Caz, pop ve soul türlerini harmanlayan İngiliz müzisyen Sienna Spiro ise En İyi Yeni Sanatçı seçildi.
Snoop Dogg'un sunduğu törende Kacey Musgraves, Dolly Parton anısına sahne aldı.
Teddy Swims, Sombr ve Raye ise "Faith" albümünün 40'ıncı yılı vesilesiyle George Michael anısına performans sergiledi.