Taylor Swift ile Travis Kelce evlendi. İşte yılın en gizli düğününden ilk ayrıntılar

George Stephanopoulos, yılın düğünüyle ilgili ABC'ye konuştu ve “Tören harikaydı, çok dokunaklıydı. Adam Sandler hem komikti hem de içtendi… Madison Square Garden'da yapılan bir düğünün bu kadar samimi olabileceğini kim bilebilirdi ki?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan People dergisine konuşan kaynaklar, Madison Square Garden'ın düğün töreni için dönüştürüldüğünü ve arenanın daha önce hiç bu kadar farklı görünmediğini belirtti.