Taylor Swift ile Travis Kelce evlendi. İşte yılın en gizli düğününden ilk ayrıntılar
04.07.2026 08:46
Son Güncelleme: 04.07.2026 09:00
Taylor Swift ile Travis Kelce'in merakla beklenen düğünü gerçekleşti. Dün New York'ta evlenen ünlü çiftin, gizli tutulan düğünleriyle ilgili ilk detaylar belli oldu.
Pop müzik ikonu Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, dün New York'taki ünlü Madison Square Garden'da dünyaevine girdi. Nikah töreni gerçekleştikten sonra düğün mekanının dışındaki reklam panosu mor ışıklarla aydınlatıldı ve “T ve T evlendi” yazısıyla çiftin evlendiği duyuruldu.
YILIN DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ YAĞMURU
1000 kişinin katıldığı söylenen düğün töreninde Gigi Hadid ve Bradley Cooper, Dakota Johnson, Mariska Hargitay ve Peter Hermann, Ed Sheeran ve Cherry Seaborn, Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Ellie Goulding, Hugh Grant, Karlie Kloss ve Joshua Kushner, Zoe Kravitz, Tom Brady, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Jimmy Fallon ve daha birçok ünlü isim boy gösterdi.
ADAM SANDLER'DAN ÜNLÜ ÇİFTE ÖZEL ŞARKI
Adeta yıldız yağmurunun yaşandığı düğünde nikah törenini ünlü çiftin yakın arkadaşları Adam Sandler yönetti. Adam Sandler'ın Travis Kelce ve Taylor Swift'in düğün töreninde onlar için orijinal bir şarkı yazdığı ve seslendirdiği de ifade edildi. Şarkının hem komik hem de dokunaklı olduğu ve tamamen ünlü çiftin aşkını anlattığı ifade edildi.
GELİNLİK VE DAMATLIKLA İLGİLİ DETAYLAR AÇIKLANDI
Taylor Swift'in basın danışmanının yaptığı yazılı açıklamada; hem gelin hem de damadın Christian Dior tasarımı gelinlik ve damatlık tercih ettiği belirtildi.
Taylor Swift'in görünümünü Cartier takıları ve özel tasarım Christian Louboutin ayakkabılarla tamamladığı da ortaya çıktı.
Nedimeleri ve sağdıçları olmadığı ifade edilen ünlü çiftten Taylor Swift'in erkek kardeşi Austin Swift onur konuğu olurken, Jason Kelce ise yıldız sporcunun sağdıcı olduğu açıklandı.
"TÖREN HARİKAYDI"
George Stephanopoulos, yılın düğünüyle ilgili ABC'ye konuştu ve “Tören harikaydı, çok dokunaklıydı. Adam Sandler hem komikti hem de içtendi… Madison Square Garden'da yapılan bir düğünün bu kadar samimi olabileceğini kim bilebilirdi ki?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan People dergisine konuşan kaynaklar, Madison Square Garden'ın düğün töreni için dönüştürüldüğünü ve arenanın daha önce hiç bu kadar farklı görünmediğini belirtti.