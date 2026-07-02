Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinden düğün öncesi yüksek miktarda bağış

Bağış yapılan 20 kuruluş arasında dokuz gıda bankası, bir hayvan hakları kuruluşu, yedi eğitim programı ve üç çocuk hastanesi bulunuyor.

Bağışların tek tek miktarları açıklanmasa da bağış kurumlarından tek tek teşekkür açıklamaları yapıldı.