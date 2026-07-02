Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinden düğün öncesi yüksek miktarda bağış
02.07.2026 23:28
Düğün hazırlığı içinde olan Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin bu hafta yardım kuruluşlarına 26 milyon dolar bağış yaptığı bildirildi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin düğününün 3 Temmuz’da Madison Square Garden’da gerçekleşmesi bekleniyor.
Düğün hazırlığındaki çift, bu hafta ülke genelinde en az 20 yardım kuruluşuna toplam 26 milyon dolar bağış yaptı.
Çiftin temsilcisi tarafından yapılan açıklamada “Bu hafta Travis Kelce ve Taylor Swift, ABD genelindeki yardım kuruluşlarına 26 milyon dolar bağışladı" ifadelerine yer verildi.
Bağış yapılan 20 kuruluş arasında dokuz gıda bankası, bir hayvan hakları kuruluşu, yedi eğitim programı ve üç çocuk hastanesi bulunuyor.
Bağışların tek tek miktarları açıklanmasa da bağış kurumlarından tek tek teşekkür açıklamaları yapıldı.
Yüksek miktardaki bağışlarıyla bilinen Swift, rekorlar kıran The Eras Tour turnesi boyunca uğradığı şehirlerdeki yerel gıda bankaları da Swift’ten bağış aldıklarını açıklamıştı.