Taylor Swift ve Travis Kelce’nin gizemli düğün hazırlıkları

Pop müzik ikonu Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce arasındaki ilişki kamuoyunun gözü önünde yaşansa da çift, düğün planlarını şu ana kadar tamamen gizli tutmayı başardı.

Bu da hayranları, internet dedektiflerini ve haber medyasını neyle karşılaşacaklarına dair ipuçları aramaya yönlendiriyor.

Çift, evlilik planlarına ilişkin henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Reuters da bu hafta kadar erken bir tarihte yapılması beklenen düğünün zamanını veya yerini teyit edemedi.

New York Post gazetesinin magazin servisi Page Six'in tarz ve alışveriş direktörü Elana Fishman, konuya ilişkin Reuters'a verdiği demeçte, "Elimize bazı küçük bilgi kırıntıları geçiyor ama bunların şaşırtmaca olup olmadığını bile bilmiyoruz. Bu etkinliğin etrafındaki güvenlik ve gizlilik önlemleri gerçekten Pentagon düzeyinde etkileyici" ifadelerini kullandı.

Swift ve Kelce çifti, nişanlandıklarını Instagram hesapları üzerinden "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" yazılı bir görselle duyurmadan önce de hayranlar, popüler kültürün kraliyet düğünü olarak nitelendirilen bu tören için en uygun mekanı tartışıyordu.

Ünlülerin yaşamını takip eden internet sitesi TMZ, düğün davetiyelerinin sızıntıları önlemek amacıyla filigranlı olarak gönderildiğini, tören yeri ve saatinin ise kasıtlı olarak belirsiz bırakıldığını bildirdi.

Page Six ise lüks organizasyonlarıyla tanınan bir düğün planlamacısının, büyük ölçüde ketumluğu sayesinde bu işi üstlenmeye hak kazandığını aktardı.