Taylor Swift ve Travis Kelce’nin gizemli düğün hazırlıkları
01.07.2026 15:52
Pop müzik ikonu Taylor Swift ile NFL yıldızı Travis Kelce, tüm dünyada ilgiyle izlenen ilişkilerini evlilik yoluna taşırken, düğün planlarını büyük bir gizlilikle yürütmeyi sürdürüyor.
Pop müzik ikonu Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce arasındaki ilişki kamuoyunun gözü önünde yaşansa da çift, düğün planlarını şu ana kadar tamamen gizli tutmayı başardı.
Bu da hayranları, internet dedektiflerini ve haber medyasını neyle karşılaşacaklarına dair ipuçları aramaya yönlendiriyor.
Çift, evlilik planlarına ilişkin henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Reuters da bu hafta kadar erken bir tarihte yapılması beklenen düğünün zamanını veya yerini teyit edemedi.
New York Post gazetesinin magazin servisi Page Six'in tarz ve alışveriş direktörü Elana Fishman, konuya ilişkin Reuters'a verdiği demeçte, "Elimize bazı küçük bilgi kırıntıları geçiyor ama bunların şaşırtmaca olup olmadığını bile bilmiyoruz. Bu etkinliğin etrafındaki güvenlik ve gizlilik önlemleri gerçekten Pentagon düzeyinde etkileyici" ifadelerini kullandı.
Swift ve Kelce çifti, nişanlandıklarını Instagram hesapları üzerinden "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" yazılı bir görselle duyurmadan önce de hayranlar, popüler kültürün kraliyet düğünü olarak nitelendirilen bu tören için en uygun mekanı tartışıyordu.
Ünlülerin yaşamını takip eden internet sitesi TMZ, düğün davetiyelerinin sızıntıları önlemek amacıyla filigranlı olarak gönderildiğini, tören yeri ve saatinin ise kasıtlı olarak belirsiz bırakıldığını bildirdi.
Page Six ise lüks organizasyonlarıyla tanınan bir düğün planlamacısının, büyük ölçüde ketumluğu sayesinde bu işi üstlenmeye hak kazandığını aktardı.
İNTERNET DEDEKTİFLERİ İPUCU PEŞİNDE
Çiftin 2024 yılının Mayıs ayında İtalya'daki Como Gölü'ne yaptığı seyahat, Villa d'Este gibi olası düğün mekanlarını incelediklerine dair söylentilere yol açmıştı.
Düğün platformu Wedding Chicks ise Instagram paylaşımında, törenin Swift’in Rhode Island’da yer alan ve daha önce ünlü isimlerin katıldığı 4 Temmuz partilerine ev sahipliği yapan okyanus kıyısındaki malikanesinde yapılacağını öne sürdü.
New York Times gazetesinde beş muhabirin imzasıyla yayımlanan haberde, Madison Square Garden’ın çok günlü bir etkinliğe ev sahipliği yapacağı iddia edildi.
Habere göre, 2 Temmuz’da dar katılımlı bir buluşmayla başlayacak olan kutlamalar, ertesi gün yaklaşık 1.000 davetlinin katılımıyla daha büyük bir törene sahne olacak.
Gazete, düğün kutlamasına yönelik haber planları hakkında değerlendirme yapmayı reddetti.
İnternet dedektifleri ise davetli listesinde yer alabilecek isimlerin programlarını mercek altına aldı. Yakın zamanda bir New York Knicks maçında Swift ile birlikte görüntülenen oyuncu Mariska Hargitay'ın bu cuma günü Broadway'deki "Every Brilliant Thing" oyununun temsillerini iptal ettiği, country müzik şarkıcısı Kenny Chesney'nin ise Las Vegas'taki cuma ve cumartesi konserlerini ertelediği belirlendi.
Billboard dergisinin genel yayın yönetmen yardımcısı Jason Lipshutz ise tüm bu gelişmelerin karmaşık bir şaşırtmaca olabileceğini belirterek temkinli bir yaklaşım sergiliyor.
Lipshutz, "Beklentileri tersyüz etmeyi seviyor ve bu durum kesinlikle bu amaca hizmet ediyor" dedi.
SANATÇI İÇİN KİM ŞARKI SÖYLEYECEK?
Hollywood endüstrisine odaklanan Variety dergisinin müzik editörü Jem Aswad, normal şartlarda yayın alanlarının dışına taşan bu düğünü takip etmeyi planladıklarını belirtti ve "Genellikle bu tür konuları işlemeyiz" dedi.
Aswad, okurların Swift ile ilgili her konuya gösterdiği yoğun ilginin bu düzeyde bir takibi zorunlu kıldığını ifade etti ve kendi deneyimlerine dayanarak, "Taylor kadar tıklama alan başka hiçbir şey yok. Kesinlikle hiçbir şey" şeklinde konuştu.
Rolling Stone dergisinin genel yayın yönetmen yardımcısı Shirley Halperin de büyük gün için hazırlık yaptıklarını, bu kapsamda tarihteki en büyük ünlü düğünlerini ve Swift’in en iyi aşk şarkılarını içeren içerikler hazırladıklarını aktardı.
Halperin ayrıca, Swift’in NBA Finalleri'nin 4. maçında giydiği ve üzerinde turuncu harflerle "Stevie Knicks" yazan özel yapım mavi tişörtün, eski Fleetwood Mac grubu üyesi Stevie Nicks'in törende bir rol üstlenebileceğine işaret ettiğini öne sürdü.
Halperin, "Bir eğlence insanının düğününde sahne alma görevini kimin üstleneceğini ve nikahı kimin kıyacağını görmek ilginç olacak. Bu isim önemli bir müzisyen mi olacak?" dedi.