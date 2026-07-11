Taylor Swift’in düğünündeki çöpleri satıyor. İşte istediği fiyat
11.07.2026 15:30
New Yorklu sanatçı Justin Gignac, Taylor Swift ile Travis Kelce'nin Madison Square Garden'daki düğünü sırasında arena çevresinden topladığı çöpleri küçük şeffaf kutulara yerleştirerek tanesi 25 dolardan satışa çıkardı.
New Yorklu sanatçı Justin Gignac, Taylor Swift ile Kansas City Chiefs'in tight end oyuncusu Travis Kelce'nin Madison Square Garden'da düzenlenen düğünü sırasında arena çevresinden topladığı çöpleri yaklaşık 2,5 santimetrelik şeffaf kutulara yerleştirerek tanesi 25 dolardan satışa çıkardı.
Tek AirPod, şişe kapakları, sigara izmaritleri ve yumurtlama testi şeridinin de aralarında olduğu atıklardan hazırlanan 50 parçalık sınırlı seri tükendi.
Gignac, 3 Temmuz'da düğün smokinini giyerek eline çöp toplama maşası ve plastik torba aldı.
Bazıları Madison Square Garden'ın dışında saatlerce bekleyen Taylor Swift hayranlarının arasından geçen sanatçı, düğünün sokakta bıraktığı izleri toplamaya başladı.
Taylor Swift hayranları arasında simgesel anlam taşıyan boncuklu arkadaşlık bilekliklerinden parçalar bulmayı umuyordu. Ancak aradığı boncuklara rastlamadı.
Gignac, Hyperallergic'e telefonda yaptığı açıklamada, "Beklediğim kadar kirli değildi" dedi.
Sanatçı, "Çok sayıda şişe kapağı, sigara izmariti ve yaya geçidinde tek bir AirPod buldum. Muhtemelen kaybedilmesi en kolay eşyalardan biri olsa da benim için ilkti" ifadelerini kullandı.
Topladığı nesneler arasında yüzük biçiminde şeker, gökkuşağı renkli yelpaze ve yumurtlama testi kitine ait şerit de vardı. Gignac, test şeridinin çift için "belki de bir şeyi gerçekleştirmeye yönelik dileği" temsil ettiğini söyledi.
Test şeridinin bulunduğu kutu satışa çıkar çıkmaz alıcı buldu. Gignac, yoğun ilgi üzerine yeni kutular hazırlayabileceğini belirtti.
DÜĞÜN ÇÖPLERİ 50 KÜÇÜK ZAMAN KAPSÜLÜNE DÖNÜŞTÜ
Gignac, topladığı gündelik atıkları düğünün tarihiyle işaretlenmiş 50 küçük şeffaf kutuya yerleştirdi. "NYC Pocket Garbage" adıyla satışa sunulan seri, sanatçının 2001'den bu yana sürdürdüğü New York City Garbage projesinin yeni koleksiyonlarından biri oldu.
Kutular, tanesi 25 dolardan internette satışa çıktı. Avustralya, Almanya ve Birleşik Krallık kadar uzak ülkelerde yaşayan Swift hayranlarının da ilgi gösterdiği seri kısa sürede tükendi.
Gignac, gördüğü talebi, "İnsanlar, 'Daha var mı? Daha var mı?' diye soruyordu" sözleriyle anlattı.
Sanatçının yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğü proje, New York sokaklarından toplanan çöplerin küçük, tarihli ve numaralandırılmış kutularda satılmasına dayanıyor.
Gignac bugüne kadar kentte doğup büyüyenlere, turistlere ve New York'u görmek isteyip henüz kente gelemeyen kişilere 1700'den fazla çöp kutusu sattı.
Kutulara tarih ve numara eklenmesi, Gignac'a göre nesneleri kültürel gelişmeleri kaydeden küçük zaman kapsüllerine dönüştürüyor. Sanatçı, bunları "kültürel olarak yaşananların anlık görüntüsü" olarak tanımladı.
Gignac, bozulmamaları için koleksiyonlarında organik maddelere yer vermiyor. Bunun bir diğer nedeninin de öğürme refleksinin hassas olması olduğunu söyledi.
Bu özelliği nedeniyle kendisine, soyadıyla İngilizcedeki "öğürmek" fiilini birleştiren "Gagnac" lakabı takıldı.
Sanatçı daha önce Barack Obama'nın ilk başkanlık yemin töreni, New York'ta eşcinsel evliliğin yasallaştığı gün ve 2009 Dünya Serisi gibi tarihsel olaylar için özel koleksiyonlar hazırladı.
Kendi şirketini kurmak amacıyla projeye yaklaşık 10 yıl ara verdi.
Gignac, Times Square'de sattığı ilk serinin 25'inci yıl dönümünde yeniden çöp toplamaya ve kutular hazırlamaya başladı. Yakın dönemde, Dünya Günü için mahalle büfelerinin atıklarından oluşturduğu seri de yayımladı.
New York City Garbage projesinin temeli, Gignac'ın üniversite öğrencisiyken yaptığı staj sırasında atıldı. Bir çalışma arkadaşının ambalaj tasarımının önemli olmadığı yönündeki görüşüne karşı çıkan Gignac, kimsenin satın almak istemeyeceği bir şeyi doğru ambalajla satabileceğini göstermeye karar verdi.
Gignac, "Kimsenin satın almak istemeyeceği bir şeyi paketleyip insanları onu almaya ikna edebilirsem, yanıldıklarını kanıtlayabileceğimi biliyordum" dedi.
Sanatçı ilk olarak 10 küp hazırladı. Üzerine spreyle "Satılık çöp" yazdığı karton kutuyla Times Square'e gitti ve ilk parçayı 5 dolara sattı.
Başlangıçta şaka niteliği taşıyan küçük çöp kutuları, Gignac fiyatlarını yükselttikçe önce koleksiyon nesnesine, ardından sanat eserine dönüştü. New York'un çöplerinin başka yerlerdekilerden daha iyi olduğu fikrini sürdüren sanatçı, fiyat değişiminin insanların nesnenin değerine ilişkin algısını bütünüyle değiştirdiğini söyledi.
Gignac'a göre sanat, kutunun kendisinden çok satış eyleminde yatıyor.
Sanatçının projesi, aşırı tüketim ve atık yönetimine yönelik eleştirilerle çevreci bakış üzerinden ilişki kuruyor. Ancak Gignac, birçok kişinin çalışmadan çıkardığı sonucun farklı olduğunu belirtti: "İnsanlara çöp satılabiliyorsa gerçekten ihtiyaç duydukları ürünleri satmak sorun olmamalıydı."
DÜĞÜN HAZIRLIKLARI GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLMÜŞTÜ
Gignac, Swift ile Kelce'nin düğününü koleksiyonuna dahil etmesinde etkinlik öncesindeki belirsizlik ve spekülasyonların, hayranların yoğun ilgisinin ve organizasyonun yarattığı toplumsal ayrışmanın etkili olduğunu söyledi.
Swift'in milyarder statüsü ile düğün nedeniyle toplu ulaşımda yaşanan aksamalar da bu tartışmalar arasında yer aldı.
Yaklaşık bin kişinin katıldığı ve "ABD'nin kraliyet düğünü" olarak anılan etkinlik, sıkı gizlilik önlemleriyle kamuoyunun gözünden uzak tutuldu.
Konuklar ve çalışanlar gizlilik sözleşmeleri imzaladı ve cep telefonlarını teslim etti.
Çift, kutlamanın dışarıdan görülmesini engellemek amacıyla arena çevresinde yolları kapattı ve çadır duvarları kurdu.
Düğünün üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Madison Square Garden'ın içinden, törenden veya Swift'in gelinliğinden doğrulanmış fotoğraf yayımlanmadı.
Buna rağmen Swift tişörtleri giyen hayranlar barikatların çevresini doldurdu ve siyah SUV araçlardan oluşan konvoyların arenanın içinde gözden kaybolmasını izledi.
Sabahın erken saatlerinde arenanın dışında fırına ait araç durdu. Yemek hizmeti şirketinin çalışanlarından biri, elmalı ve ballı hamur işlerinin bulunduğu kutuyu uzattı. Bir polis memuru da kutudakileri bekleyen hayranlara dağıttı.
Hayranlardan birinin, "Aman Tanrım, arkadaşlar, Taylor Swift'in tatlısını yiyoruz!" diye seslendiği duyuldu.
Gignac'ın kutularını gören bazı hayranlar, projenin kendilerine Swift'in "New Year's Day" adlı şarkısını hatırlattığını söyledi. Şarkı, parti sona erdikten sonra kalmayı ve geride kalanlara tutunmayı anlatıyor.
Gignac, "Hiç hayatınızı değiştiren, sanatçısı da hayatınızın müziği olan şarkınız olmadı mı? Günlük hayatınızda böylesine büyük yer tutuyor. Ondan kalan bir şeye sahip olmak güzel" dedi.
GÖRÜNTÜLERİN YERİNİ YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLEN FOTOĞRAFLAR ALDI
Düğüne ait doğrulanmış görüntülerin yayımlanmamasıyla internette yapay zekayla üretilmiş sahte fotoğraflar dolaşıma girdi.
Swift ile Kelce'yi düğün kıyafetleri içinde gösteren görüntülerin yanı sıra Swift'in gelinlikli fotoğrafları ve konukların Madison Square Garden'ın içinde düzenlendiğini anlattığı "gizli bahçe" kutlamasına ait uydurma kareler paylaşıldı.
Konukların anlatımına göre arena, düğün için yeşillikler, ağaçlar ve çiçeklerle dönüştürülmüştü.
Görsellerin bazıları açıkça şaka amacı taşıyordu. Kullanıcılar kendilerini düğün fotoğraflarına ekliyor veya etkinliği görüntülemek üzere işe alındıklarını öne sürüyordu.
Diğerleri ise inandırıcı görünmesi için bulanık ve pikselli hazırlanmıştı. Bu görüntüler, arenanın içinde gizlice çekilmiş izlenimi veriyordu.
Swift'in şarkı sözleri ve kamuya açık paylaşımlarındaki "Paskalya yumurtalarını" ve ipuçlarını çözmeleriyle tanınan hayranlar, yapay zeka görsellerindeki bozulmuş yüz hatlarını, fiziksel olarak mümkün görünmeyen elbise askılarını ve Google DeepMind'ın SynthID sistemi gibi tespit araçlarına ait gizli filigranları belirledi.
Uzun süredir Swift hayranı olan ve News Literacy Project'te video yapımcılığı yapan Alexa Volland, "Yakından gözlemleme alışkanlığı geliştirdiler" dedi.
Düğünden hiçbir görüntünün ortaya çıkmamasına şaşırdığını söyleyen Volland, Swift'in kontrolü elinde tutmasından memnun olduğunu belirtti.
Volland, "Bir Swiftie olarak ilk görüntülerin doğrudan ondan gelmesini tercih ederim. Sonunda muhtemelen bugüne kadar yapay zekayla üretilmiş bütün görüntülerden çok daha açıklayıcı, çok daha fazlasını anlatan bir şarkı dinleyeceğimizi biliyorum" dedi.
"BİZ ONDAN ÇALINMIŞ BİR ŞEYİ İSTEMİYORUM"
Boston'da yaşayan Swift hayranı Margaret Willison ise düğüne ilişkin hala yanıtlanmamış bir ayrıntıyı merak ettiğini söyledi.
Willison, "İlk şarkılarının ne olduğunu bilmem gerekiyor. Bu soru peşimi bırakmıyor" dedi.
Swift'in müziği ve hayran topluluğu üzerine atölyeler düzenleyen Willison, bu tür gerilimlerin sanatçının kariyerini şekillendirdiğini belirtti. Willison'a göre Swift, önemsiz görünebilecek anları "hepimizin parçası olabildiği bir katedrale" dönüştürme ve onları anlamla doldurma yeteneğine sahip.
Willison, birçok hayranın Swift'in bilmelerini istediği ayrıntıları sonunda paylaşacağına güvendiğini söyledi.
"Biz ondan çalınmış bir şeyi istemiyoruz" diyen Willison, hayranların düğün görüntülerine yönelik tutumunu anlattı.
Swift, 10 yılı aşkın süre önce spot ışıklarından uzaklaşmayı ve "Madison Square yerine gül bahçesini" seçmeyi anlatan sözler söylemişti. Willison'a göre sonunda bu iki seçenek birbirini dışlamadı.
Willison, "Önceki ilişkilerinin tamamında, ne kadar parlayabileceği ve buna rağmen partneri tarafından anlaşılabileceği konusunda gerilim vardı. Seçim yapmak zorunda olmadığını görmüş olması inanılmaz değil mi?" dedi.