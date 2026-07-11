Taylor Swift’in düğünündeki çöpleri satıyor. İşte istediği fiyat

New Yorklu sanatçı Justin Gignac, Taylor Swift ile Kansas City Chiefs'in tight end oyuncusu Travis Kelce'nin Madison Square Garden'da düzenlenen düğünü sırasında arena çevresinden topladığı çöpleri yaklaşık 2,5 santimetrelik şeffaf kutulara yerleştirerek tanesi 25 dolardan satışa çıkardı.

Tek AirPod, şişe kapakları, sigara izmaritleri ve yumurtlama testi şeridinin de aralarında olduğu atıklardan hazırlanan 50 parçalık sınırlı seri tükendi.

Gignac, 3 Temmuz'da düğün smokinini giyerek eline çöp toplama maşası ve plastik torba aldı.

Bazıları Madison Square Garden'ın dışında saatlerce bekleyen Taylor Swift hayranlarının arasından geçen sanatçı, düğünün sokakta bıraktığı izleri toplamaya başladı.

Taylor Swift hayranları arasında simgesel anlam taşıyan boncuklu arkadaşlık bilekliklerinden parçalar bulmayı umuyordu. Ancak aradığı boncuklara rastlamadı.

Gignac, Hyperallergic'e telefonda yaptığı açıklamada, "Beklediğim kadar kirli değildi" dedi.

Sanatçı, "Çok sayıda şişe kapağı, sigara izmariti ve yaya geçidinde tek bir AirPod buldum. Muhtemelen kaybedilmesi en kolay eşyalardan biri olsa da benim için ilkti" ifadelerini kullandı.

Topladığı nesneler arasında yüzük biçiminde şeker, gökkuşağı renkli yelpaze ve yumurtlama testi kitine ait şerit de vardı. Gignac, test şeridinin çift için "belki de bir şeyi gerçekleştirmeye yönelik dileği" temsil ettiğini söyledi.

Test şeridinin bulunduğu kutu satışa çıkar çıkmaz alıcı buldu. Gignac, yoğun ilgi üzerine yeni kutular hazırlayabileceğini belirtti.