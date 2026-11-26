Elektronik protez kolun hayatına büyük kolaylık sağlayacağını dile getiren Taşgın, "Elektronik protez kol çok işlevli. Birçok hareketi yapabiliyorsunuz, kendi elinizmiş gibi kullanabiliyorsunuz. Onunla bir şeyler tutabilir, günlük işlerimi daha rahat yapabilirim. Özellikle resim yaparken bana büyük kolaylık sağlayacağına inanıyorum. Uzun zamandır elektronik protez kol almak istiyorum. Fiyatı 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 800 bin lira arasında değişiyor. Ben öğrenciyim. Maddi durumum nedeniyle elektronik protez kol alamıyorum. Her işimi kendi başıma halledebiliyorum, çok şükür" diye konuştu.