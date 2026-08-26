Tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Satış için artık hazır

Dulkadiroğlu Aslanbey Çiftliği Mahallesinde kapya biber hasadı gerçekleştiren Hacı Aziz Nohutlu, "Ürünlerimiz kaliteli ve tazedir. Günlük toplanıp gülük satılması gerekiyor. İki günlük yoldan gelen biberler gibi değil. Hasadımız bu yıl biraz geç oldu yağışlar nedeniyle. Fiyat problemimiz var ve aşmaya çalışıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve daha makul bir ürün satmak amacımız" diye konuştu.

Üretici Orhan Akkurt, "Bizim girdi maliyetleri yüksek ve Maraş halkını da bizim ürünleri tercih etmelerini bekliyoruz. Şuanda fiyatlarımız 25, 28 ve 30 lira bandında hareket diyor" ifadesini kullandı.

Üretici Meryem Nohutlu ise "Dışarıdan gelen ürünleri ucuz diye almaya çalışıyorlar ama o gelen ürünlerin içinde kalitesi düşük. Hem de bizim biberlerimiz gibi 6 kilogramdan bir kilogram salça vermiyor. 10 kilogramdan bir kilogram salça veriyor. Kaliteli ürün yesinler. Ama kimse memnun değil fiyatlar pahalı diyorlar ucuz mala kaçıyorlar. Kimse ne yediğinin içinde ne olduğunu bilmiyor. İsterim ki herkes eliyle üretse yese ama kimse üretmiyor maliyet pahalı" ifadesini kullandı.