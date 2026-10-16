"Tell Me Troy" Kuzey Ege'nin tarihi ve mitolojik mirasını dünya ekranlarına taşıyacak

Yapımcılığını Storymagez’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunu Emre Kavuk ve Mustafa Uğur Yağcıoğlu paylaşıyor. Başrollerde ise Halit Özgür Sarı, Aras karakteriyle; Özge Yağız ise Bade karakteriyle yer alıyor. Kuzey Ege’nin farklı duraklarında ilerleyen yapım, gençlerin ilham arayışını geçmişten bugüne uzanan bir aşk hikayesiyle bir araya getiriyor.

Dizi, mezuniyet projeleri için yaratıcı fikirler bulmak üzere İstanbul’dan yola çıkan sinema bölümü öğrencilerinin Kuzey Ege’deki macerasını merkezine alıyor. Homeros’un İlyada ve Odisseia destanlarından izler taşıyan yolculukta gençler, senaryolarını tamamlamaya çalışırken kendilerini beklenmedik olayların içinde buluyor. Aras ve Bade’nin geçmişte yarım kalan aşkı ise bu yolculuk boyunca yeniden şekilleniyor.