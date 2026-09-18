Temmuz başında seriliyor, ekim ayında toplanıyor. Antalya'nın doğal stüdyosu

Isabella Rossini, Türk motiflerine hayran kaldığını belirterek, "Geleneksel Türk halılarını görmek çok güzel. Çok renkli ve özeller. Daha önce hiç görmemiştim. Çok çeşitliler ve benim için özel bir deneyim. Geleneksel Türk kıyafeti de giydim. Bu gelenek Orta Asya'dan gelir ve bin yıldan daha eskidir. Her süslemenin derin ve çok özel bir anlamı vardır. Ve her halı kelimeler olmadan bir hikaye anlatır. Umarım ki bu gelenek sonsuza kadar yaşar. İnanabiliyor musunuz; yünlerin, bitkilerin köklerinden elde edilen doğal renklerle boyandığına?" diye konuştu.