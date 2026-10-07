Tepenin zirvesinde tarihe yolculuk. Kilis'teki kaleye 255 basamakla çıkılıyor
07.10.2026 13:22
Kilis'in Polateli ilçesinde bulunan ve yüzlerce basamakla ulaşılan Ravanda Kalesi'nin tarihi 11'inci yüzyıla uzanıyor.
Kilis'in 24 kilometre kuzeybatısında, Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravandan) köyü sınırlarında bulunan Ravanda Kalesi, yüksek bir tepe üzerinde yer alıyor. Afrin Çayı'nın doğusunda geniş bir görüş açısına sahip olan kale, tarihi yapısı ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
KALENİN TARİHİ 11'İNCİ YÜZYILA DAYANIYOR
Tarihi 11'nci yüzyıla uzanan kaleye ait kesin bilgiler Haçlı Seferleri dönemine dayanıyor. Suriye dönemlerinde savaş yıllarında da askeri üs olarak kullanılan kaleye 255 basamak merdivenle ulaşılıyor.
Ravanda Kalesi'nin yeterince bilinmediğini söyleyen Kilisli Halil Özkaraca, “Kilisli olarak burayı gerçekten çok fazla bilmiyoruz. En son 34 yaşındayken ziyaret ettim. Aslında biraz daha popülaritesinin olması gerekiyor” dedi.
Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden diğer vatandaşlar da kalenin görkemli bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederken, merdivenlerin çıkışının yorucu olduğunu belirtti.
Kalede bazı tadilatların yapıldığını dile getiren vatandaşlar, çevrede ve kalenin farklı bölümlerinde daha fazla tadilat yapılması gerektiğini söyledi.
KİLİSLİLERİN ÇOĞU DA KALEYİ BİLMİYOR
Vatandaşlar, gezmek için uygun bir yer olduğunu belirttikleri Ravanda Kalesi'nin fazla tanınmadığını, Kilislilerin birçoğunun da kaleyi bilmediğini ifade ederek, merkeze uzak olmasına rağmen ziyaret edilmesi gereken ve heyecan verici bir yer olduğunu dile getirdi.