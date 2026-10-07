Tepenin zirvesinde tarihe yolculuk. Kilis'teki kaleye 255 basamakla çıkılıyor

Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden diğer vatandaşlar da kalenin görkemli bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederken, merdivenlerin çıkışının yorucu olduğunu belirtti.

Kalede bazı tadilatların yapıldığını dile getiren vatandaşlar, çevrede ve kalenin farklı bölümlerinde daha fazla tadilat yapılması gerektiğini söyledi.