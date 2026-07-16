The Odyssey geliyor. Christopher Nolan'ın en iyi filmleri
16.07.2026 16:05
Şimdilerde "The Odyssey" filmiyle gündemde olan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, kariyeri boyunca birçok başarılı yapıma imza attı.
İthaka kralının Truva Savaşı'ndan sonra eve dönüş yolculuğunu anlatan efsanevi öyküyü konu alan “The Odyssey” filmi yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Başrollerini Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaştığı film, 17 Temmuz'da vizyona girecek.
Tamamen IMAX'te çekilen ilk film olma özelliği taşıyan "The Odyssey" için geri sayım sürüyor. Homeros'un destanını ekranlara taşıyacak Nolan imzalı film, merakla beklenirken; ünlü yönetmenin daha önceki filmleri de akıllara geldi.
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Nolan, süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde yapıma imza attı. İşte Nolan'ın en iyi filmleri...
OPPENHEIMER
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve atom bombasının yapılışını anlatan filmde Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon başrolleri paylaştı.
Çok beğenilen, gişe rekorları kıran film, 96'ncı Akademi Ödülleri'nde tam 13 dalda aday gösterildi ve “En İyi Film”, "En İyi Yönetmen" dahil olmak üzere toplam 7 dalda Oscar ödülü kazandı.
DUNKIRK
II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa'nın Dunkirk kıyılarında 400 bin askerle sıkışmasını ve tahliye edilmesini konu alan film, en iyi II. Dünya Savaşı filmleri arasında gösteriliyor.
2017 yapımı filmde, Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance ve Tom Hardy gibi isimler yer alıyor.
BATMAN: KARA ŞÖVALYE
Christian Bale'in başrolde olduğu 2008 yapımı film, Nolan'ın ikinci Batman filmi olma özelliğini taşıyor. Joker'in şehri kaosa sürüklerken Batman'in Teğmen Jim Gordon ve Savcı Harvey Dent ile Gotham'ın suç örgütlerini çökertme çabasını anlatan film, 2009 yılındaki 81. Akademi Ödülleri'nde 8 dalda ödüle aday gösterilmiş ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Ses Kurgusu ödülünü kazanmıştır.
Heath Ledger, Joker rolüyle sinema tarihine adını yazdırırken vefatından sonra Oscar kazanmasıyla da Hollywood'u yasa boğmuştur.
INTERSTELLAR
Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Matt Damon, Jessica Chastain, Mackenzie Foy, John Lithgow, David Oyelowo, Timothee Chalamet, Michael Caine gibi isimlerin yer aldığı 2014 yapımı Interstellar, bir grup astronotun insanların yaşayabileceği yeni bir gezegen arayışını konu alıyor.
INCEPTION
Başrollerinde Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon, Ellen Page ve Tom Hardy'nin oynadığı 2010 yapımı film, görüntü yönetimi, ses miksajı, görsel efekt ve ses kurgusu alanlarında Oscar kazandı.
Çok beğenilen ve tam olarak açıklanamayan sonuyla dikkat çeken film, insanların rüyalarına girerek bilinçaltlarındaki sırları çalan yetenekli hırsız Dom Cobb'un hikayesini anlatıyor.
MEMENTO
Guy Pearce'ın başrolde olduğu film, karısının öldürüldüğü andan itibaren yeni hiçbir olayı hatırlamayan Leonard'ın hikâyesini anlatıyor. 2000 yapımı psikolojik gerilim filmi, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Film Kurgusu dallarında iki dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.
Benzersiz yapısıyla dikkat çeken ve Nolan'ın kardeşi Jonathan Nolan'ın hikayesinden uyarladığı "Memento" tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösteriliyor.