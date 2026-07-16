The Odyssey geliyor. Christopher Nolan'ın en iyi filmleri

Başrollerinde Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon, Ellen Page ve Tom Hardy'nin oynadığı 2010 yapımı film, görüntü yönetimi, ses miksajı, görsel efekt ve ses kurgusu alanlarında Oscar kazandı.

Çok beğenilen ve tam olarak açıklanamayan sonuyla dikkat çeken film, insanların rüyalarına girerek bilinçaltlarındaki sırları çalan yetenekli hırsız Dom Cobb'un hikayesini anlatıyor.

MEMENTO

Guy Pearce'ın başrolde olduğu film, karısının öldürüldüğü andan itibaren yeni hiçbir olayı hatırlamayan Leonard'ın hikâyesini anlatıyor. 2000 yapımı psikolojik gerilim filmi, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Film Kurgusu dallarında iki dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

Benzersiz yapısıyla dikkat çeken ve Nolan'ın kardeşi Jonathan Nolan'ın hikayesinden uyarladığı "Memento" tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösteriliyor.