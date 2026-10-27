The Pitt yıldızı Noah Wyle, 2026'nın yaşayan en seksi erkeği seçildi
27.10.2026 17:14
Son Güncelleme: 27.10.2026 17:23
The Pitt dizisinin ödüllü oyuncusu Noah Wyle, People dergisi tarafından 2026 yılının yaşayan en seksi erkeği seçildi.
1985 yılından beri her yıl "dünyanın en seksi erkeği"ni seçen People dergisi, bu sene oyuncu Noah Wyle'ı seçti.
“The Pitt” dizisindeki performansıyla dört Emmy ve bir Altın Küre ödülü kazanan Noah Wyle, bu ünvanı aldığı için dergiye kapak da oldu.
"ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"
55 yaşındaki Noah Wyle, aldığı bu ünvan karşısındaki şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:
"İlk duyduğumda bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Böyle bir onura layık görüleceğim bir milyon yıl geçse aklıma gelmezdi.”
Ailesi ve arkadaşlarının bu durumu alay konusu haline getireceğine dair espri yapan oyuncu, eşi Sara Wyle için ise "O, benim iyi bir adam olduğumu ve kişiliğimin, babalığımın ve kocalığımın takdire şayan olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.
1990'lı yıllarda "E.R." dizisinde canlandırdığı Dr. John Carter karakteriyle şöhreti yakalayan Noah Wyle, 20 yıl boyunca bu rolü canlandırdı. Daha sonra birçok projede rol alan oyuncu, "The Pitt" dizisinde canlandırdığı Dr. Michael "Robby" Robinavitch karakteriyle adından söz ettirdi. Noah Wyle, bu rolüyle dört Emmy ve bir Altın Küre ödülü kazandı.
Öte yandan eski eşi Tracy Warbin'den iki çocuğu olan Noah Wyle, 2014'te Sara Wyle ile evlendi. Oyuncunun şu anki evliliğinden de Frances adında bir kızı bulunuyor.