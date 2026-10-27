The Pitt yıldızı Noah Wyle, 2026'nın yaşayan en seksi erkeği seçildi

55 yaşındaki Noah Wyle, aldığı bu ünvan karşısındaki şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:

"İlk duyduğumda bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Böyle bir onura layık görüleceğim bir milyon yıl geçse aklıma gelmezdi.”

Ailesi ve arkadaşlarının bu durumu alay konusu haline getireceğine dair espri yapan oyuncu, eşi Sara Wyle için ise "O, benim iyi bir adam olduğumu ve kişiliğimin, babalığımın ve kocalığımın takdire şayan olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.