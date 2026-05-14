Tiktok fenomeni Selda hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. "10 milyon TL'lik jeton harcadım"

Danslarıyla dikkat çeken ve Selda adıyla TikTok'ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomeni dolandırıcılık iddialarıyla gündemden düşmüyor. Star TV'de yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” adlı programda ele alınan olayda Gökmen isimli kişi, Selda adlı fenomene canlı yayınlar aracılığı ile platform üzerinden hediyeler yolladığını ve bu süreçte para kaybettiğini iddia etmişti.

Bugünkü canlı yayında Selda adlı fenomene nasıl kandığını anlatan Gökmen isimli kişi, TikTok fenomeni Selda'nın canlı yayınlarında 2 milyon 200 bin TL harcadığını iddia etti. Gökmen isimli kişi, Selda'nın kendisine hediye yollayan şahıslarla özel olarak iletişime geçtiğini öne sürdü.

“26 KEZ KREDİ ÇEKTİM”

Gökmen adlı şahıs, "Param olmayınca ‘beraber ödeyeceğiz’ diyerek bana kredi çektirdi. 26 kez kredi çektim" iddiasında bulundu.