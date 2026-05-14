Tiktok fenomeni Selda hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. "10 milyon TL'lik jeton harcadım"
14.05.2026 16:07
TikTok’ta açtığı yayınlarda hediye toplandığı ve dolandırıcılık iddialarıyla gündem olan Selda ismiyle yayın yapan fenomen ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Canlı yayına bağlanan birçok kişi milyonlarca lira kaybettiğini ileri sürdü.
Danslarıyla dikkat çeken ve Selda adıyla TikTok'ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomeni dolandırıcılık iddialarıyla gündemden düşmüyor. Star TV'de yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” adlı programda ele alınan olayda Gökmen isimli kişi, Selda adlı fenomene canlı yayınlar aracılığı ile platform üzerinden hediyeler yolladığını ve bu süreçte para kaybettiğini iddia etmişti.
Bugünkü canlı yayında Selda adlı fenomene nasıl kandığını anlatan Gökmen isimli kişi, TikTok fenomeni Selda'nın canlı yayınlarında 2 milyon 200 bin TL harcadığını iddia etti. Gökmen isimli kişi, Selda'nın kendisine hediye yollayan şahıslarla özel olarak iletişime geçtiğini öne sürdü.
“26 KEZ KREDİ ÇEKTİM”
Gökmen adlı şahıs, "Param olmayınca ‘beraber ödeyeceğiz’ diyerek bana kredi çektirdi. 26 kez kredi çektim" iddiasında bulundu.
"Hem aklımı başımdan aldı hem de paralarımı" aldı diyen Gökmen isimli kişi, Selda adlı şahıs ile başta evlilik niyeti olmadığını, kendisine kardeşim diye hitap ettiğini öne sürdü.
Sonra TikTok fenomeni Selda'nın kendisine uygulama üzerinden 'Aşkım, canım', 'Bana iyi geliyorsun' gibi mesajlar attığını öne sürdü.
Mesajlaştıktan bir ay sonra Kayseri'den Ankara'ya gittiğini belirten Gökmen isimli kişi, "Canlı yayınlarda gördüğüm şahısla aynı değildi ama ben güzelliğine bakmadım. Maksadım evlenmekti" diye iddia etti.
İHBAR TELEFONLARI YAĞDI
Selda adıyla yayın yapan TikTok fenomeni ile ilgili yeni ihbarlar geldi. Canlı yayına bağlanan bir ihbarcı, Selda'nın tuzağına düştüğünü ve iki ayda yaklaşık 1 milyon TL kaybettiğini öne sürdü. Çiftçi olduğunu ve Selda'nın danslarından, kendisine söylediklerinden etkilendiğini belirten ihbarcı, "Babamın arabasını haberi olmadan sattım, Selda'ya hediye yolladım" iddiasında bulundu.
ALMANYA'DAN ARAYAN İHBARCI: 2 MİLYON TL KAYBETTİM
TikTok fenomeni Selda'nın komşusu olduğunu söyleyen bir ihbarcı "Selda bir dolandırıcılık çetesinin içinde" iddiasında bulundu.
İsmini vermek istemeyen başka bir ihbarcı ise TikTok fenomeni Selda için 10 milyonluk jeton harcadığını iddia etti.
Almanya'dan arayan başka bir ihbarcı ise evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 2 milyon TL kaybettiğini ancak Selda gibi 5 kişi daha olduğunu öne sürdü.
SELDA HAKKINDAKİ İDDİALAR SONRA KONUŞTU
Öte yandan dün canlı yayına telefonla bağlanan Selda ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni, "Dolandırıcı değil yayıncıyım. Gökmen 2 milyonu bir arada hiç görmüş mü? Esas beni Gökmen kandırdı ve duygularımla oynadı” suçlamasında bulunmuştu.
Gökmen'e derin duygular beslediğini ifade eden ve Gökmen'in oğlu Mert tarafından tehdit edildiğini ileri süren Selda, "Annemin haberi yokken iki bileziğini aldım ve bunlara verdim" diye konuşmuştu.
Sekiz yıldır TikTok'ta yayıncı olduğunu belirten Selda isimli fenomen, "10 günde bir yayın açıyorum. Yayınlarda sohbet ediyoruz ve insanlar gönül rızasıyla hediye yolluyor" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya fenomeni, sözlerine" Bana kim 5 milyonluk hediye atmış. Gökmen'le de canlı yayında tanıştık ve gözümü boyamak için bana hediyeler attı" diye devam etti. Fenomen, hakkındaki ihbarların sürmesi ve Gökmen'in itirazları üzerine de “Parası yoksa yayınıma girmeseydi. Hakkımdaki tüm bu iddiaları yargıya taşıyacağım” demişti.