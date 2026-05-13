TikTok fenomeni Selda'dan milyonluk hediye cevabı. "Parası yoksa yayınıma girmeseydi"
13.05.2026 16:00
TikTok’ta Selda ismiyle yayın yapan fenomen, canlı yayınlarda hediye topladığı ve dolandırıcılık iddialarıyla gündem oldu. Milyonlarca lira kazandığı öne sürülen Selda, bugün canlı yayında sessizliğini bozdu.
TikTok üzerinden Selda ismiyle yayın yapan ve danslarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni şimdilerde dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geliyor. Star TV'de yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” adlı programa katılan Gökmen Bey, bu kişiye canlı yayınlar aracılığı ile platform üzerinden hediyeler yolladığını ve bu süreçte 2 milyon TL kaybettiğini söyledi.
Gökmen Bey, "Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Ben hakkımı istiyorum, 5-6 icra dosyam var” diye isyan ederken, oğlu Mert de babasının evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürdü.
Ardından birçok kişi katıldıkları canlı yayınlarda bu kişiye hediye yolladıklarını söylerken Yılmaz Bey 600 bin TL, Aydın Bey ise “3 ayda 5 buçuk milyonum gitti. Şikayetçi oldum, bir şey çıkmadı” şeklinde iddialarda bulundu.
"ESAS GÖKMEN BENİ KANDIRDI"
Başka bir mağdur da "Dragon yolladım 70 bin TL param gitti" derken; 51 yaşındaki Gökmen Bey bugünkü yayında "Kocamsın dedi, istedikçe istedi. Beni sevsin istedim para gönderdim. Parayla saadet olur sandım" ifadelerini kullandı.
İddiaların odağındaki fenomen Selda bugün canlı yayına bağlanarak sessizliğini bozdu. "Dolandırıcı değil yayıncıyım" diyen Selda, “Gökmen 2 milyonu bir arada hiç görmüş mü? Esas beni Gökmen kandırdı ve duygularımla oynadı” şeklinde konuştu.
Gökmen'e derin duygular beslediğini ifade eden ve Gökmen'in oğlu Mert tarafından tehdit edildiğini belirten Selda Hanım, "Annemin haberi yokken iki bileziğini aldım ve bunlara verdim" diye konuştu.
"10 GÜNDE BİR CANLI YAYIN AÇIYORUM"
Sekiz yıldır TikTok'ta yayıncı olduğunu belirten Selda Hanım, "10 günde bir yayın açıyorum. Yayınlarda sohbet ediyoruz ve insanlar gönül rızasıyla hediye yolluyor" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya fenomeni, sözlerine" Bana kim 5 milyonluk hediye atmış. Gökmen'le de canlı yayında tanıştık ve gözümü boyamak için bana hediyeler attı" diye devam etti.
Hakkındaki ihbarların sürmesi ve Gökmen'in itirazları üzerine de “Parası yoksa yayınıma girmeseydi. Hakkımdaki tüm bu iddiaları yargıya taşıyacağım” dedi.