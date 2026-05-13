TikTok fenomeni Selda'dan milyonluk hediye cevabı. "Parası yoksa yayınıma girmeseydi"

TikTok üzerinden Selda ismiyle yayın yapan ve danslarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni şimdilerde dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geliyor. Star TV'de yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” adlı programa katılan Gökmen Bey, bu kişiye canlı yayınlar aracılığı ile platform üzerinden hediyeler yolladığını ve bu süreçte 2 milyon TL kaybettiğini söyledi.

Gökmen Bey, "Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Ben hakkımı istiyorum, 5-6 icra dosyam var” diye isyan ederken, oğlu Mert de babasının evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürdü.

Ardından birçok kişi katıldıkları canlı yayınlarda bu kişiye hediye yolladıklarını söylerken Yılmaz Bey 600 bin TL, Aydın Bey ise “3 ayda 5 buçuk milyonum gitti. Şikayetçi oldum, bir şey çıkmadı” şeklinde iddialarda bulundu.