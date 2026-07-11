TikTok fikri gerçek oldu. Pitbull ve 22 bin kopyası Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Mr Worldwide olarak bilinen rapçi ve şarkıcı, son yıllarda küresel bir trende ilham verdi. Çünkü Pitbull hayranları, konserlere ünlü şarkıcının imzası olan takım elbise, güneş gözlüğü ve kel perukla gelmeye başladı.

Bir süredir devam eden gelenekle ilgili bir hayran da TikTok'ta bir fikir ortaya attı. Ünlü şarkıcının festivalde sahne alacağının duyurulması sonrası, Pitbull kılığına girenlerin sayısının dünya rekorunu kırmaya rahatlıkla yeteceğini ima eden bir paylaşım yaptı.

Video sosyal medyada viral olunca bu hayran, Guinness Dünya Rekorları ile iletişime geçerken Pitbull da bu meydan okumayı kabul etti.