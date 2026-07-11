TikTok fikri gerçek oldu. Pitbull ve 22 bin kopyası Guinness Rekorlar Kitabı'nda
11.07.2026 11:13
Dünyaca ünlü şarkıcı Pitbull'un hayranları, TikTok'ta ortaya atılan bir fikri gerçeğe dönüştürdü. Londra'daki konserde kel peruk takan 22 bin kişi, ünlü isimle tarihe geçti.
Gerçek adı Armando Christian Perez olan ve Timber, On The Floor, International Love, Give Me Everything gibi şarkılarıyla tanınan Pitbull, dün Londra'da Hyde Park'ta BST festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu ve ilginç bir rekora imza attı.
Mr Worldwide olarak bilinen rapçi ve şarkıcı, son yıllarda küresel bir trende ilham verdi. Çünkü Pitbull hayranları, konserlere ünlü şarkıcının imzası olan takım elbise, güneş gözlüğü ve kel perukla gelmeye başladı.
Bir süredir devam eden gelenekle ilgili bir hayran da TikTok'ta bir fikir ortaya attı. Ünlü şarkıcının festivalde sahne alacağının duyurulması sonrası, Pitbull kılığına girenlerin sayısının dünya rekorunu kırmaya rahatlıkla yeteceğini ima eden bir paylaşım yaptı.
Video sosyal medyada viral olunca bu hayran, Guinness Dünya Rekorları ile iletişime geçerken Pitbull da bu meydan okumayı kabul etti.
Beklenen gün geldi çattı. Dün Londra'daki konserde 32 dereceye varan sıcaklığa rağmen binlerce Pitbull hayranı, ünlü şarkıcı gibi giyip, kel peruklarıyla alanı doldurdu.
Kendisi kel olmasına rağmen rekor sayısına dahil olmak için Pitbull da bri kel peruk taktı. Resmi sayım sonrası Pitbull’a, rekorun kel peruk takan 22 bin 141 kişiyle kırıldığı doğrulandı. Böylece Pitbull ve hayranları, kel peruk takan en büyük insan topluluğu rekorunu kırdı.
45 yaşındaki ünlü isim de bunu bir “lütuf” ve “onur” olarak nitelendirdi.
Grammy ödüllü sanatçı, gazetecilere "Birinci nesil Kübalı birinin Londra'da rekor kırabileceğini ve Guinness Rekorlar Kitabı'na bir rekor daha yazabileceğini kim düşünürdü ki?" dedi.
Hayranlarına yani kel dostlarına destekleri için teşekkür eden Pitbull, onları bir numaralı önceliği olarak nitelendirdi.
Ardından sahneye çıkan Pitbull, hit şarkılarıyla hayranlarına geçmişten bugüne bir yolculuk yaptırdı. Pop yıldızı Kesha ve rapçi Lil Jon da ünlü ismin sahnesine konuk oldu.
BİRÇOK HİT PARÇAYA İMZA ATTI
Kübalı bir ailenin çocuğu olarak Miami'de dünyaya gelen Pitbull, kariyerine Latin hip hop sahnesinde başladı ve ilk albümü MIAMI'yi 2004'te yayınladı. 2000'li yılların sonlarına doğru, I Know You Want Me ve Hotel Room Service gibi parçalarla pop dünyasına geçiş yapan ünlü isim, Christina Aguilera, Usher ve Shakira gibi yıldızlarla iş birliği yaptı.
Dünya çapında 25 milyondan fazla albüm sattı ve Dale albümüyle En İyi Latin Rock veya Alternatif Albüm Grammy ödülünü kazandı.