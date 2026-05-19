Tiktok'ta tanıştığı aşkına kaçtı. Tüm mal varlıkları buhar oldu
19.05.2026 16:18
TikTok'ta tanıştığı Tırcı Aylin adını kullanan bir şahısla aşk yaşadığını ve dolandırıldığını iddia eden Kenan'ın eski eşi Mihriban, "Kocamı çok şımarttım" diyerek isyan etti.
Star TV'de ekranlara gelen Nur Viral ile Sen İstersen'de şaşırtan bir olay işleniyor. Tır şoförü olan Kenan iki çocuk babası Kenan'ın TikTok üzerinden tanıştığı Tırcı Aylin isimli şahısla kaçması sonrası tüm mal varlığı buhar olduğu iddia edildi. Eski eşini affeden ve tüm mal varlığının kendi üzerine kayıtlı olduğunu söyleyen Mihraban adlı kişi ise iş yapamadıklarını ve mağdur olduklarını öne sürdü.
2002 yılında evlendiği ve iki çocuğunun babası Kenan ile seneler önce boşanan Mihriban isimli şahıs, 6-7 yıl sonra çocukları için yeniden barıştıklarını ve bir araya geldiklerini anlattı. Ancak resmi nikah kıyamadıklarını söyleyen Mihriban adlı kadın, aynı evi paylaştıkları sırada eşinin TikTok üzerinden tanıştığı Tırcı Aylin adlı kadınla aşk yaşamaya başladığını öne sürdü.
Kenan isimli şahsın sonrasında kendisini bıraktığını ve Tırcı Aylin ile kaçtığını iddia eden Mihriban isimli şahıs, bu ilişki sonrası mal varlıklarından olduklarını, kendisine ait imzanın olduğu çeki kullanarak dolandırıldıklarını öne sürdü.
Eşinin üzerine titrediğini, onu çok şımarttığını belirten Mihriban isimli kadın, şu an Tırcı Aylin adlı kişiyle resmi nikahlı evli olan Kenan adlı eski eşini de suçladığını "Kocamı çok şımarttım başıma çıktı" sözleriyle ifade etti.
Mal varlığı üzerine Tırcı Aylin tarafından tedbir koydurulduğunu ve imzasının olduğu çekleri kullandığını öne süren Mihriban isimli şahıs, “Sıfır arabam gitti, tırımız bağlandı tedbirler sebebiyle” iddiasında bulundu.